Controlado el incendio forestal de Las Barreras de Órgiva tras una intensa noche de trabajo del Plan Infoca

El incendio forestal declarado en el paraje Las Barreras, en el municipio granadino de Órgiva, ha quedado controlado después de más de doce horas de intenso trabajo por parte de los efectivos del Plan Infoca. El fuego se originó a las 4.10 horas de la madrugada y fue dado por controlado a las 16.00 horas de este domingo.

El operativo desplegado para combatir las llamas estuvo integrado por 42 profesionales, entre ellos seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba.

Desde el Plan Infoca han destacado el esfuerzo realizado durante toda la noche para contener el avance del fuego en unas condiciones especialmente complicadas debido a las altas temperaturas registradas en la zona.

"Una intensa noche de trabajo de los compañeros, con temperaturas incluso superiores a los 34 grados sobre la zona, nos permite amanecer con esta buena noticia", señalaron desde el dispositivo de extinción a través de sus redes sociales.

Incendio forestal en Órgiva: 19 personas desalojadas de forma preventiva

El incendio obligó además al desalojo preventivo de 19 personas que se encontraban alojadas en viviendas rurales ubicadas en la zona del Barranco de Órgiva. La medida se adoptó para garantizar la seguridad de los residentes mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

Aunque la situación ya se encuentra bajo control, los efectivos continúan vigilando el perímetro afectado para evitar posibles reactivaciones del fuego.

En total, el Plan Infoca movilizó a 42 profesionales especializados en la lucha contra incendios forestales. El dispositivo estuvo compuesto por seis grupos de bomberos forestales, personal técnico, agentes de medio ambiente y tres autobombas, que trabajaron de manera coordinada durante toda la madrugada y la mañana.

Otro incendio este fin de semana en Granada: susto en Iznalloz

El incendio de Órgiva no ha sido el único incidente registrado este fin de semana en la provincia de Granada. En el municipio de Iznalloz también se declaró otro fuego que pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de los Bomberos de la Diputación de Granada, con base en el parque de Iznalloz, y los efectivos del Plan Infoca de la Junta de Andalucía.

La actuación conjunta de ambos dispositivos permitió contener las llamas sin que se produjeran consecuencias mayores.

El diputado de Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones ante el elevado riesgo de incendios durante estos meses de verano.

Desde la Diputación han mostrado su preocupación por el hecho de que varios de los incendios registrados recientemente se estén produciendo en zonas muy próximas a viviendas habitadas.

Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y las condiciones meteorológicas propias de esta época del año elevan considerablemente el riesgo de incendios forestales, por lo que las administraciones insisten en la importancia de evitar conductas que puedan provocar fuegos y de alertar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de incendio.

Con el incendio forestal de Las Barreras ya controlado, los servicios de emergencia mantienen la vigilancia en la zona mientras continúan las labores de aseguramiento y evaluación de los daños causados por las llamas.