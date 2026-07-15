Contratos fijos discontinuos en Granada: CCOO denuncia abusos que afectan especialmente a jóvenes y mujeres

La mejora del mercado laboral en Granada tiene una cara positiva y otra mucho menos visible. Mientras las cifras oficiales muestran una reducción del desempleo y un aumento de la contratación indefinida desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021, el sindicato CCOO advierte de que miles de trabajadores continúan atrapados en situaciones de precariedad que condicionan su estabilidad económica y personal.

Así lo refleja el Informe sobre la situación del mercado laboral en la provincia de Granada, presentado por el secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa; la responsable de Empleo de CCOO Andalucía, Trinidad Gallardo, y la secretaria de Empleo de CCOO Granada, Dulce Cruz. El documento concluye que la reforma laboral ha supuesto "un antes y un después", aunque considera imprescindible dar un nuevo paso para dignificar el empleo y corregir los problemas estructurales que todavía persisten.

Uno de los principales avisos del sindicato se centra en los contratos fijos discontinuos, una modalidad que nació para ofrecer mayor estabilidad laboral, pero cuyo uso, según denuncia CCOO, está derivando en numerosos casos hacia situaciones de precariedad.

En Granada, el 46,1% de todos los contratos indefinidos firmados durante 2025 fueron fijos discontinuos, una modalidad especialmente frecuente en actividades estacionales como el turismo, la hostelería, la agricultura o determinados servicios.

El sindicato considera que muchas empresas utilizan esta figura de forma inadecuada, con largos periodos sin actividad, jornadas reducidas o llamamientos insuficientes, lo que dificulta la estabilidad económica de quienes dependen de este tipo de empleo.

Por ello reclama una regulación más estricta que garantice jornadas mínimas, periodos de ocupación suficientes y un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo para evitar que estos contratos encubran situaciones de temporalidad.

¿Quiénes son los más perjudicados?

Según CCOO, los principales afectados son los jóvenes y las mujeres, colectivos que concentran buena parte de estos contratos en sectores con una fuerte estacionalidad.

La reforma laboral mejora los datos, pero no acaba con la precariedad

Durante la presentación del informe, Trinidad Gallardo destacó que la reforma laboral de 2021 ha supuesto un cambio importante en el mercado de trabajo, favoreciendo la contratación indefinida y reduciendo la temporalidad extrema. Sin embargo, insistió en que siguen existiendo problemas relacionados con los salarios bajos, la parcialidad involuntaria y la calidad del empleo.

Los datos respaldan parte de esa evolución positiva. En Granada, la tasa de paro descendió del 21,4% en 2024 al 18,5% en 2025, mientras que el número de personas ocupadas alcanzó las 366.551, un 3,5% más que el año anterior.

Asimismo, los contratos indefinidos a jornada completa han aumentado un 26,8% desde 2022, mientras que los contratos temporales a tiempo completo han caído un 36,4%, reflejando el impacto de la reforma laboral.

La brecha laboral entre hombres y mujeres continúa siendo una asignatura pendiente

El informe también pone el foco en la desigualdad de género, una realidad que sigue condicionando el acceso al empleo y los salarios.

CCOO sostiene que la diferencia salarial no responde a decisiones individuales, sino a un modelo social que continúa penalizando la maternidad y los cuidados.

En Granada, la tasa de empleo masculina alcanza el 51,6%, mientras que entre las mujeres se sitúa en el 39,8%. Además, casi una de cada cuatro trabajadoras (22,9%) tiene un empleo a tiempo parcial, frente al 7% de los hombres.

La consecuencia también se refleja en los salarios. Según los datos del informe, las mujeres perciben una media anual de 18.688 euros, frente a los 22.274 euros que cobran los hombres, lo que supone una brecha salarial cercana al 19%.

Ante esta situación, el sindicato reclama un Pacto Estatal de Cuidados que permita reforzar los servicios públicos destinados a menores y personas dependientes para evitar que las responsabilidades familiares sigan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

CCOO reclama más inspecciones y nuevas reformas laborales

El sindicato considera que la reforma laboral ha demostrado que proteger los derechos de los trabajadores no perjudica el crecimiento económico, pero insiste en que el siguiente paso debe centrarse en mejorar la calidad del empleo.

Entre sus principales reivindicaciones destacan el refuerzo de la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude laboral, el control efectivo del registro horario, la reducción de la parcialidad involuntaria, una regulación específica de los contratos fijos discontinuos y el impulso de políticas activas de empleo dirigidas a jóvenes, mujeres y mayores de 55 años.