LACTANCIA Y EXCEDENCIA COMPATIBLES

CCOO Granada consigue una sentencia pionera en la defensa de los docentes y el refuerzo de la conciliación.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Granada logra esta sentencia que reconoce que el permiso de lactancia acumulada y la excedencia por cuidado a menores son dos derechos distintos y compatibles, y que la Administración educativa andaluza y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional deben modificar.

Redacción

Granada |

El fallo establece que una profesora que disfrute del permiso de lactancia acumulada no tiene que devolver las retribuciones percibidas si después solicita una excedencia para el cuidado de su hijo o hija, al considerar que ambos son derechos distintos y plenamente compatibles.

El sindicato destaca que la resolución corrige el criterio que venía aplicando la Administración educativa andaluza y considera que supone un avance especialmente relevante para un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Además, CCOO reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que cambie sus instrucciones para evitar que las docentes tengan que acudir a los tribunales para hacer valer estos derechos de conciliación.

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