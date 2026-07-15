CCOO Granada consigue una sentencia pionera en la defensa de los docentes y el refuerzo de la conciliación.

El fallo establece que una profesora que disfrute del permiso de lactancia acumulada no tiene que devolver las retribuciones percibidas si después solicita una excedencia para el cuidado de su hijo o hija, al considerar que ambos son derechos distintos y plenamente compatibles.

El sindicato destaca que la resolución corrige el criterio que venía aplicando la Administración educativa andaluza y considera que supone un avance especialmente relevante para un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Además, CCOO reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que cambie sus instrucciones para evitar que las docentes tengan que acudir a los tribunales para hacer valer estos derechos de conciliación.