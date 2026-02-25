El Ayuntamiento de Granada renueva la red de agua en El Fargue con una inversión de 38.000 euros y anuncia un nuevo proyecto de vertidos

Los trabajos han consistido en la sustitución total del antiguo colector y la renovación de 92 metros de red de abastecimiento y saneamiento, una infraestructura que presentaba deficiencias y provocaba problemas recurrentes en el suministro de agua.

La actuación incluye además nuevas acometidas domiciliarias, permitiendo que las viviendas se conecten a la red modernizada con mayores garantías de estabilidad y seguridad. Desde el Consistorio destacan que esta intervención responde a una demanda vecinal histórica y supone una mejora directa en la calidad del servicio básico de agua en este núcleo de población.

Nuevo proyecto para la agrupación de vertidos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado también un segundo proyecto de mayor envergadura, financiado por la Junta de Andalucía, que permitirá acometer la nueva agrupación de vertidos de El Fargue. Esta futura actuación mejorará el sistema de depuración y saneamiento en todo el entorno, optimizando la gestión de aguas residuales y reforzando la sostenibilidad ambiental del barrio.