El Ayuntamiento de Granada acusa al Gobierno de España de permitir la acampada en la explanada del Palacio de Congresos

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, asegura que un informe de la Policía Local constata que la protesta excedió las condiciones de la manifestación autorizada por la Subdelegación del Gobierno. El Consistorio volverá a pedir explicaciones para que el subdelegado aclare si la acampada está amparada por el derecho de manifestación y qué medidas prevé adoptar.

Saavedra ha explicado que el Ayuntamiento ya había solicitado información a la Subdelegación del Gobierno antes de la protesta, ante la posibilidad de que la manifestación convocada contra la crisis de la vivienda terminara convirtiéndose en una acampada, como se había anunciado en redes sociales. El portavoz municipal sostiene que se dio permiso para celebrar una manifestación, pero no para mantener una acampada una vez finalizada.

«Queremos saber si esa acampada está amparada por el derecho constitucional a manifestarse», ha señalado el portavoz municipal, que pide al subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, que aclare expresamente si la situación es legal y si la acampada está autorizada.

No obstante, Saavedra ha descartado, por el momento, acudir a los tribunales. Según ha explicado, el Gobierno municipal apuesta por resolver la situación mediante el diálogo entre administraciones y esperará a conocer la respuesta de la Subdelegación antes de decidir cómo actuar.

La acampada en la explanada del Palacio de Congresos de Granada cumple hoy su sexto día, después de instalarse el pasado domingo tras la manifestación por la crisis de la vivienda, que secundaron 12.000 personas. De momento, según el Sindicato de Vivienda de Granada, no tienen previsto irse.

Saavedra también ha indicado que el número de tiendas ha aumentado desde la manifestación del pasado domingo, aunque, según su valoración, la cantidad de personas que permanecen allí a diario es reducida en comparación con el espacio que ocupan las tiendas.

La Subdelegación sostiene que la concentración fue comunicada previamente

Consultada por Onda Cero Granada, la Subdelegación del Gobierno ha explicado que los participantes "no necesitan una autorización como tal para concentrarse", sino que deben comunicar previamente su intención de celebrar una concentración en un espacio público. Según esta versión, los promotores realizaron esa comunicación.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que la acampada solo podría disolverse si se produjeran alteraciones del orden público. Según ha asegurado fuentes de la Policía Nacional a Onda Cero Granada, no se ha producido ningún altercado en la acampada ni los cuerpos de seguridad han tenido que intervenir.

Saavedra afirma que no tiene constancia de problemas de seguridad

El Ayuntamiento también cuestiona que la ocupación de la explanada impide que los vecinos de la zona y el resto de granadinos utilicen el espacio con normalidad, aunque también ha asegurado que no tiene constancia de que se hayan producido problemas de seguridad ciudadana en la acampada, aunque ha matizado que eso no significa que no hayan podido ocurrir. Según ha explicado, la Policía Local mantiene una presencia habitual en la zona, pero la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional, dependiente de la Subdelegación del Gobierno.