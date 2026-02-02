El Auditorio Manuel de Falla acoge los Honores y Distinciones de la Ciudad de Granada 2026

Entre los galardonados destaca la Medalla de Oro de la Ciudad, que este año se concede al empresario Raúl Berdonés, fundador del grupo Secuoya, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y aportación al desarrollo económico de Granada.

Además, se entregarán nueve Granadas de Oro a instituciones emblemáticas de la ciudad, entre ellas la Procesión del Corpus y la Fundación Cruz Blanca, reconociendo su contribución a la cultura, la tradición y la solidaridad granadina.

Reconocimiento al talento, la cultura y la tradición

El acto también incluirá la entrega de Medallas al Mérito a personalidades destacadas, como la cantante Lola Índigo, y de diplomas a comercios históricos de la ciudad, como Casa Pasteles y Modas Linde. Con estas distinciones, el Ayuntamiento de Granada rinde homenaje al talento local, la creatividad y la preservación de la identidad cultural.

El acto de Honores y Distinciones se ha consolidado como una de las ceremonias más importantes del año en Granada, simbolizando el reconocimiento público de los ciudadanos, empresas e instituciones que contribuyen al desarrollo y la proyección de la ciudad. La festividad de San Cecilio ofrece, así, un marco único para poner en valor la excelencia, la solidaridad y la tradición granadina, reforzando la identidad cultural de la ciudad y celebrando a quienes dejan una huella significativa en la sociedad local.