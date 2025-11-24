La asociación La Volaera convierte la Plaza del Carmen en un cementerio simbólico con 80 lápidas para exigir respuestas ante la violencia machista

Las lápidas, colocadas frente al Ayuntamiento de Granada, han puesto rostro y nombre a cada una de las vidas arrebatadas por la violencia machista. Entre ellas figuraba Rosalía, de 54 años, asesinada el pasado 24 de agosto en Motril por su expareja, pese a que el agresor tenía una orden de alejamiento en vigor. La víctima estaba incluida en el sistema VioGén desde 2024 y había denunciado varias agresiones previas.

El acto, celebrado en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres, incluyó la lectura de un manifiesto en el que la presidenta de La Volaera, María Martín Romero, recordó que “no sólo cuentan los feminicidios a manos de parejas o exparejas”, subrayando que la violencia que sufren miles de mujeres queda fuera de las estadísticas oficiales.

“Tortura institucional” y fallos del sistema

Martín Romero denunció una “tortura institucional” que, según afirmó, revictimiza a las mujeres que buscan protección. Criticó duramente la gestión de los dispositivos de seguridad, como los vinculados al sistema Cometa, y la privatización de los servicios de igualdad, que en su opinión anteponen beneficios económicos a la protección real.

La presidenta del colectivo insistió en que “están peor las mujeres en las casas de acogida que en las cárceles”, y exigió responsabilidades a todas las administraciones: Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. “La violencia machista tiene que ser una prioridad absoluta”, reclamó.

El acto se celebró días después del momento en que Martín Romero increpó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusándola de ser “cómplice de los asesinos y maltratadores” ante los fallos en las pulseras antimaltrato.

Una lápida más tras un nuevo caso en Cádiz

La instalación estaba inicialmente diseñada con 79 lápidas. Sin embargo, tras conocerse la investigación por la muerte de una mujer de 72 años en El Puerto de Santa María (Cádiz), encontrada con signos de violencia este domingo, el número se elevó a 80.

En el acto participaron representantes institucionales, como la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, Teresa Illescas, y los concejales de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Granada.

La lectura final incluyó nombres de mujeres asesinadas, de hijos víctimas de violencia vicaria y de mujeres cuya muerte no se contabiliza en los registros oficiales, como la de la cantante y actriz Encarnita Polo.