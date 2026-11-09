La acampada por la vivienda en Granada afronta su posible desalojo tras más de un mes en el Palacio de Congresos

La acampada por el derecho a la vivienda en Granada, instalada en la explanada del Palacio de Congresos desde el pasado 3 de octubre, afronta este lunes una jornada decisiva. El plazo de tres días concedido por la Subdelegación del Gobierno para retirar las tiendas de campaña vence hoy, pero los concentrados continúan en el espacio público y no han iniciado el desalojo definitivo.

La protesta, que comenzó hace más de un mes, ha ido perdiendo participantes con el paso de las semanas. Actualmente, el campamento reúne a alrededor de una decena de personas durante el día, aunque los jóvenes que permanecen allí aseguran que por las noches pueden llegar a dormir entre 15 y 20, además de contar con otras personas que realizan turnos de vigilancia.

La lluvia, el viento y distintos episodios vandálicos, entre ellos la quema de una de las tiendas, han marcado estas últimas semanas de movilización. Pese a ello, los acampados mantienen su intención de prolongar la protesta hasta el 11 de noviembre, fecha en la que está convocada la huelga general.

Los acampados en Congresos negocian continuar hasta el 11 de noviembre

Los jóvenes que permanecen en la explanada aseguran que están intentando alcanzar un acuerdo con la Subdelegación del Gobierno para poder continuar allí unos días más. Ana Rubio, una de los participantes, explica que han recurrido a asesoramiento jurídico y que esta misma mañana un grupo se ha desplazado para presentar alegaciones y negociar.

Según relata, recibieron primero un aviso verbal y, posteriormente, la visita de agentes de Policía Nacional y representantes de la Subdelegación, que les trasladaron un documento con el plazo para abandonar el espacio.

Rubio insiste en que el objetivo de la acampada siempre ha sido llegar hasta el 11 de noviembre. Una fecha que consideran simbólica y que, según explica, no supondrá el final de sus reivindicaciones, sino un cambio en la forma de continuar la movilización.

La joven hace un balance positivo de estas semanas de protesta, pese a las dificultades y a la marcha progresiva de algunos participantes. Destaca especialmente el respaldo recibido por parte de sindicatos, colectivos sociales y ciudadanos que se han acercado al campamento para llevarles comida y desayuno. También subraya la coordinación que han mantenido con otras acampadas por la vivienda en distintas ciudades de España e incluso con movimientos internacionales.

Los jóvenes aseguran que dejarán limpia la explanada del Palacio de Congresos

Otra de las cuestiones que han querido aclarar los acampados es el estado en el que quedará el espacio público cuando abandonen la explanada. Víctor Muñoz asegura que cuentan con una comisión de limpieza encargada de mantener en buenas condiciones la zona durante el tiempo que permanezca instalada la protesta.

Su intención, afirma, es dejar el lugar tal y como lo encontraron, tanto si finalmente se marchan voluntariamente como si se produce el desalojo. De hecho, explica que ya han hablado con los equipos de limpieza para organizar la retirada de los materiales y residuos acumulados.

Las fuertes rachas de viento y la lluvia de las últimas horas han desordenado parte del campamento y han dejado ropa y otros objetos esparcidos por el suelo. Los jóvenes explican, no obstante, que parte de esa ropa procede de donaciones destinadas a personas sin hogar y que tienen previsto organizar su recogida.

Mientras continúan las conversaciones con la Subdelegación del Gobierno, la acampada del Palacio de Congresos sigue en pie a la espera de conocer si finalmente se permite su continuidad hasta el 11 de noviembre o se procede a su desalojo.