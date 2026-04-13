28 detenidos y más de 8.000 plantas de marihuana incautadas en ocho operaciones policiales en Granada, Motril y Baza

La Policía Nacional ha intensificado durante el mes de marzo la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Granada con un total de ocho operaciones desarrolladas en Granada capital, Motril y Baza.

Estas actuaciones han permitido desmantelar plantaciones de marihuana, muchas de ellas ubicadas en interiores de viviendas no habitadas, así como reforzar la vigilancia en barriadas y puntos estratégicos relacionados con la distribución de estupefacientes. La mitad de las operaciones se han llevado a cabo en Granada capital, mientras que Motril ha concentrado el 37,5% y Baza el 12,5% restante.

Más de 8.000 plantas de marihuana y drogas incautadas

El balance de estas intervenciones deja cifras contundentes: más de 8.000 plantas de marihuana incautadas —todas ellas en Granada— y cerca de dos kilos de hachís, distribuidos entre la capital (74%) y Motril (26%).

Además, los agentes han intervenido 84 gramos de cocaína —principalmente en Baza— junto a pequeñas cantidades de heroína y drogas de diseño.

En paralelo, se han tramitado más de 480 actas administrativas por consumo o tenencia de drogas, con mayor incidencia en Granada capital (55%) frente a Motril (45%).

28 detenidos por tráfico de drogas

En total, 28 personas han sido detenidas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas. La mayoría de los arrestos (82%) se han producido en Granada, mientras que el resto se reparte entre Motril y Baza. Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de control tanto del menudeo como de redes de distribución a mayor escala en la provincia.

Alto índice de fraude eléctrico en viviendas

De forma paralela, la Policía Nacional ha actuado contra el fraude de fluido eléctrico en colaboración con técnicos de ENDESA. En total, se han inspeccionado 123 viviendas en Granada capital dentro del denominado “Plan Norte”.

El resultado ha sido especialmente significativo: el 97,5% de los inmuebles revisados contaban con conexiones ilegales a la red eléctrica, una práctica habitualmente vinculada a plantaciones indoor de marihuana.

Como consecuencia de estas inspecciones, han sido identificadas o detenidas 13 personas, todas ellas en la capital granadina.