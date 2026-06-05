El Colegio de Farmacéuticos de Granada reivindica el valor de las farmacias de proximidad durante el Corpus

El Corpus de Granada no solo es una cita marcada por la tradición, la cultura y la convivencia, sino también un punto de encuentro para numerosos colectivos profesionales de la provincia. Entre ellos se encuentran los farmacéuticos granadinos, que tienen en la histórica caseta La Rebotica uno de sus espacios de referencia dentro del recinto ferial.

Así lo ha explicado Eloy Jiménez Lorenzo, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, quien ha mostrado su satisfacción por el ambiente que se vive durante las fiestas y por la acogida que está teniendo la emblemática caseta.

"Estamos encantados por cómo se está desarrollando todo. La Rebotica es una caseta con mucha historia y supone un punto de encuentro fundamental para nuestros compañeros y para toda la sociedad granadina", señaló.

Farmacéuticos de Granada: casi 2.300 profesionales al servicio de la salud

Durante la entrevista, Jiménez Lorenzo recordó que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada agrupa actualmente a cerca de 2.300 colegiados en toda la provincia.

Aunque la mayoría desarrolla su actividad en oficinas de farmacia, el presidente destacó la diversidad de salidas profesionales existentes dentro del sector farmacéutico.

Entre ellas figuran los farmacéuticos hospitalarios, analistas clínicos y otros especialistas vinculados al ámbito sanitario. Precisamente, el colegio celebraba estos días un acto de recepción para los nuevos profesionales que han superado el FIR (Farmacéutico Interno Residente) y que comienzan su actividad en hospitales.

¿Por qué son tan importantes las farmacias de barrio para los ciudadanos?

Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos, la respuesta es clara: España cuenta con una red sanitaria única que garantiza la atención farmacéutica a cualquier ciudadano, independientemente de dónde viva.

"Tenemos la suerte de disponer de un establecimiento sanitario al que se puede acceder sin cita previa ni listas de espera y donde siempre hay un profesional sanitario cualificado para asesorarnos", destacó.

Además, puso en valor la extensa implantación territorial de las farmacias españolas, capaces de llegar incluso a los municipios más pequeños y alejados de las grandes ciudades.

Según explicó, esta capilaridad permite garantizar el acceso a los medicamentos en igualdad de condiciones para toda la población.

¿Se mantiene vigente la figura del farmacéutico cercano y accesible?

La respuesta de Jiménez Lorenzo es rotunda. El farmacéutico continúa siendo una figura de referencia para miles de ciudadanos que encuentran en su farmacia más cercana un punto de consulta rápida y profesional para resolver dudas relacionadas con medicamentos, tratamientos o prevención sanitaria. "Es un activo del que debemos sentirnos orgullosos los españoles", afirmó.

La Rebotica, tradición farmacéutica en el Corpus de Granada

Más allá de la actividad profesional, el presidente destacó el papel que desempeña la caseta La Rebotica como espacio de convivencia entre compañeros y ciudadanos durante las fiestas del Corpus.

"Es una magnífica excusa para vernos sin bata, en otro ambiente, con ganas de disfrutar y pasarlo bien", señaló. La caseta mantiene una larga trayectoria dentro del recinto ferial y se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más reconocidos de la feria granadina.