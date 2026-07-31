80 años del Bar Provincias: la barra donde Granada sigue encontrándose

Hay bares que se visitan una vez y otros a los que siempre se termina regresando, aunque hayan pasado años. No solo por sus tapas o por su cocina, sino porque forman parte de la vida de quienes los frecuentan. En el corazón de Granada, en una de sus calles más emblemáticas, el Bar Provincias lleva 80 años escribiendo una historia ligada a la ciudad y a sus vecinos.

Desde su apertura, este establecimiento ha sido mucho más que un lugar donde comer o tomar una cerveza. Entre sus paredes se han celebrado reuniones familiares, encuentros entre amigos, conversaciones interminables y momentos que han quedado grabados en la memoria de miles de granadinos y visitantes.

Bar Provincias, 80 años siendo un símbolo de Granada

Mantener un negocio durante ocho décadas no es fruto de la casualidad. En el Bar Provincias, el paso del tiempo ha supuesto la llegada de nuevas generaciones sin perder aquello que siempre ha definido su identidad: el respeto por el producto, el trabajo bien hecho y una manera de entender la hostelería en la que la calidad y la cercanía siguen siendo imprescindibles.

Abuelos, hijos y ahora nietos han pasado por este establecimiento, consolidando un relevo generacional que ha permitido conservar la esencia del negocio mientras Granada evolucionaba a su alrededor.

Sus característicos azulejos de Fajalauza, el aroma del pescaíto recién frito, las fotografías dedicadas a Enrique Morente y una cerveza que, como marca la tradición de la casa, debe salir "llorando", forman parte de una identidad que continúa intacta.

¿Cuál es el secreto para mantenerse durante 80 años entre los bares más queridos de Granada? La respuesta parece encontrarse en una combinación de tradición, constancia y autenticidad. En una época en la que la hostelería cambia a gran velocidad, el Bar Provincias ha sabido mantenerse fiel a una filosofía que prioriza el producto, el trato cercano y el respeto por una forma de hacer las cosas que ha conquistado a varias generaciones.

Cada rincón del establecimiento conserva una parte de la historia de Granada, convirtiéndose en un espacio donde el tiempo parece detenerse y donde cada visita despierta recuerdos para quienes llevan décadas cruzando su puerta.

Jorge y Raúl Romero, la tercera generación que mantiene vivo el legado del Bar Provincias

Actualmente, Jorge y Raúl Romero representan la tercera generación al frente del histórico establecimiento. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de continuar una trayectoria que comenzó hace 80 años y que hoy sigue siendo un referente para vecinos y turistas.

Ambos trabajan cada día para mantener vivo el espíritu que ha convertido al Bar Provincias en uno de los locales más reconocidos de la ciudad, preservando una forma de entender la hostelería en la que la tradición convive con el presente sin perder autenticidad.

Hoy, la barra del Bar Provincias continúa siendo punto de encuentro para quienes buscan algo más que una tapa o una cerveza. Es un lugar donde la historia de Granada sigue escribiéndose conversación tras conversación, generación tras generación, manteniendo intacta una esencia que ha logrado perdurar durante ocho décadas.