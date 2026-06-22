Córdoba recibe otros 31,5 millones de la PAC y suma ya 276 millones en la campaña

La Junta de Andalucía ha realizado un nuevo abono de la Política Agraria Común (PAC) en la provincia de Córdoba por importe de 31,5 millones de euros, una cantidad que ha beneficiado a cerca de 36.100 agricultores y ganaderos cordobeses. Este pago forma parte de los 1.447 millones de euros distribuidos en toda Andalucía durante la actual campaña.

El subdelegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, destacó que con este nuevo ingreso la provincia acumula ya 276 millones de euros recibidos a través de la PAC, repartidos entre 36.600 expedientes. Unas cifras que sitúan a Córdoba como la tercera provincia andaluza que más fondos percibe, únicamente por detrás de Jaén y Sevilla.

Molina subrayó la importancia de estas ayudas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y para contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el medio rural cordobés.

No obstante, desde la Consejería de Agricultura también se puso el foco en la reducción de fondos que, según la Junta, está provocando la aplicación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aprobado por el Gobierno de España. El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, aseguró que la provincia ha dejado de percibir cerca de 20 millones de euros como consecuencia de este modelo, acordado por el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas.

Junto a los pagos de la PAC, la Junta destacó otras líneas de apoyo al sector agrario. Entre ellas, la incorporación de jóvenes al campo, para la que se han destinado casi 18 millones de euros que permitirán la puesta en marcha de 339 nuevas iniciativas agrícolas y ganaderas en la provincia.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz recordó que ya ha aprobado una primera resolución del Plan Activa, dotada con 54 millones de euros, que beneficia a más de 3.200 agricultores cordobeses mediante ayudas orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de sus explotaciones.

En materia de infraestructuras rurales, la Junta informó de que el plan de reparación urgente de caminos rurales alcanza ya el 25 por ciento de ejecución en la provincia. Las actuaciones se están desarrollando en 244 caminos distribuidos por 66 municipios cordobeses, con el objetivo de mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso a las explotaciones agrarias.

Desde el Gobierno andaluz consideran que estas medidas refuerzan el apoyo al sector primario y contribuyen a afrontar los retos de rentabilidad, relevo generacional y modernización que tiene por delante el campo cordobés.