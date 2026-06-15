Operación de la Guardia Civil en Córdoba

Desmantelado un punto de venta de droga frente a un centro educativo de Almodóvar del Río

La Guardia Civil ha desmantelado en Almodóvar del Río un punto de venta de drogas situado frente a un centro educativo y ha detenido a tres personas, además de investigar a una cuarta por un presunto delito contra la salud pública.

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

Desmantelado un punto de venta de droga frente a un centro educativo de Almodóvar del Río

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas ubicado frente a un centro educativo de Almodóvar del Río, una actuación que se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

La operación se inició tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes al detectar una intensa actividad relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del centro escolar. La ubicación del punto de venta, junto a una zona frecuentada diariamente por menores, incrementó la preocupación de los investigadores, que intensificaron la vigilancia para recopilar pruebas sobre la actividad ilícita.

Las pesquisas permitieron identificar a las personas presuntamente responsables y confirmar la existencia de un punto de distribución de drogas que operaba de manera habitual en la zona. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo un registro en el inmueble investigado.

Durante la intervención se incautaron distintas cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y hachís, así como 9.200 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de droga. Además, se localizó diverso material destinado a la manipulación, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil destaca que esta actuación contribuye a reforzar la seguridad en el entorno escolar y a proteger a los jóvenes frente a los riesgos asociados al consumo y tráfico de drogas, eliminando un foco de actividad delictiva situado en una zona especialmente sensible.

Los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de uno de los arrestados, mientras continúan las actuaciones relacionadas con la investigación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer