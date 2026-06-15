Desmantelado un punto de venta de droga frente a un centro educativo de Almodóvar del Río

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas ubicado frente a un centro educativo de Almodóvar del Río, una actuación que se ha saldado con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.

La operación se inició tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes al detectar una intensa actividad relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del centro escolar. La ubicación del punto de venta, junto a una zona frecuentada diariamente por menores, incrementó la preocupación de los investigadores, que intensificaron la vigilancia para recopilar pruebas sobre la actividad ilícita.

Las pesquisas permitieron identificar a las personas presuntamente responsables y confirmar la existencia de un punto de distribución de drogas que operaba de manera habitual en la zona. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo un registro en el inmueble investigado.

Durante la intervención se incautaron distintas cantidades de cocaína, metanfetamina, marihuana y hachís, así como 9.200 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de droga. Además, se localizó diverso material destinado a la manipulación, preparación y distribución de las sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil destaca que esta actuación contribuye a reforzar la seguridad en el entorno escolar y a proteger a los jóvenes frente a los riesgos asociados al consumo y tráfico de drogas, eliminando un foco de actividad delictiva situado en una zona especialmente sensible.

Los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de uno de los arrestados, mientras continúan las actuaciones relacionadas con la investigación.