Tugasa sumará el Convento de Caños Santos, en Alcalá del Valle, como hotel boutique de cuatro estrellas

Balance muy positivo el presentado por el vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, sobre la situación de la red de hoteles de Tugasa, que gestiona la Diputación de Cádiz. Los nueve establecimientos de la cadena encadenan dos años de crecimiento constante, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan un turismo de calidad y apegado al territorio de la provincia de Cádiz. Y las previsiones no se quedan ahí, sino que la apuesta de la Diputación por Tugasa crece. El también responsable de Tugasa, Germán Beardo, ha ofrecido en el Hotel Las Truchas de El Bosque, una serie de datos que auguran un futuro más que prometedor para la cadena.

El vicepresidente ha querido trasladar en primer lugar su satisfacción por la apuesta por la profesionalización de la empresa pública, un factor clave -ha dicho- para su crecimiento y fortalecimiento, sin obviar el compromiso con la realidad identitaria de cada municipio, la integración con los pueblos y el medioambiente, sin duda, un elemento diferenciador y que hace aún más atractiva la empresa pública de la Diputación. Ha hecho especial hincapié en la decisión estratégica de dotar a todos los hoteles de una misma línea de diseño, de forma que cada establecimiento de la red sea reconocible como parte de la misma.

En esta comparecencia de Beardo, que ha estado acompañado por el director gerente de Tugasa, José María Godínez, y representantes institucionales de diferentes municipios de la provincia de Cádiz, se han anunciado dos importantes novedades. La primera de ellas es la futura incorporación de un nuevo hotel a la red de Tugasa. Este establecimiento estará ubicado en Alcalá del Valle. Más concretamente, en un enclave de excepción como es el Convento de Caños Santos. En virtud de un protocolo firmado recientemente por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde Rafael Aguilera, el Ayuntamiento de esta localidad de la Sierra de Cádiz cede a la Diputación el uso del inmueble de Caños Santos para su adecuación como hotel. Y, una vez finalizada la misma, se atribuirá a Tugasa su gestión y explotación directa.

En los últimos años la Diputación ha mantenido un compromiso con el Ayuntamiento de Alcalá del Valle para la recuperación y conservación de este conjunto arquitectónico que data del año 1542, con actuaciones que se han realizado en el marco de distintos planes provinciales y subvenciones directas. Según ha explicado Germán Beardo en este acto, en el que también ha estado presente Rafael Aguilera, la oferta del Convento de Caños Santos será la de un hotel boutique. Contará con un máximo de 19 habitaciones en este edificio de alto interés histórico, arquitectónico y cultural, ubicado además en un espectacular entorno natural. El proyecto incluye una oferta gastronómica de primer nivel y un servicio cuidado al máximo por parte del personal de este futuro establecimiento que contará con una calificación de 4 estrellas. Además, presenta un gran potencial para albergar actividades culturales.

Asimismo, en el apartado de novedades, se ha anunciado el proyecto de ampliación del hotel de Tugasa en Setenil de las Bodegas. El alcalde del municipio, Rafael Vargas, ha estado presente en este acto. El vicepresidente cuarto ha presentado el anteproyecto para la remodelación y ampliación del Hotel El Almendral, con la reactivación de un proyecto en el edificio contiguo que lleva años paralizada, que previsiblemente pasará a contar con una categoría de 4 estrellas. Y el hotel asentado en Algar también mejorará sus prestaciones cuando se lleve a cabo el proyecto, ya redactado, que ampliará y reformará sus instalaciones, según ha descrito Germán Beardo.

Otro de los anuncios que ha hecho Germán Beardo en El Bosque es que hasta ocho de los hoteles de la cadena cuentan ya con tres estrellas. En los últimos meses las han conseguido los ubicados en Algar, El Bosque, Setenil, Zahara de la Sierra y Olvera -los de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera ya tenían esta calificación-. Desde la gerencia de Tugasa se está trabajando para poder incorporar también este ascenso de categoría en el Hotel La Posada de Villaluenga. Este proceso ha incluido una serie de mejoras en las instalaciones actuales.

Esta estrategia de mejora y crecimiento de la red de Tugasa obedece al objetivo en el que trabaja la Diputación para fortalecer la provincia de Cádiz, y más concretamente su zona de interior, como destino turístico. Este sector estratégico se consolida cada vez más en los pequeños municipios de la provincia como motor de crecimiento económico y creación de empleo. Una apuesta que debe venir acompañada, ha reivindicado Beardo, por una mejora en las comunicaciones y la conectividad de la provincia para facilitar la llegada de viajeros, un trabajo en el que el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación ha avanzado considerablemente en los últimos meses con la confirmación de nuevos enlaces, sobre todo con destinos del norte de Europa. Esto es especialmente relevante para contribuir a la recuperación de los municipios gaditanos que se han visto más afectados por los temporales de los últimos meses.