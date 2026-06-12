El temporal de levante provoca que las atracciones de la Feria de Chiclana estén cerradas hasta las 21 horas

La Junta de Seguridad de Chiclana ha decidido mantener abierta la Feria en lo que respecta a las casetas, tras una reunión celebrada este viernes y una visita al recinto ferial para evaluar la situación provocada por el viento y el fuerte temporal de levante. Sin embargo, las atracciones permanecerán cerradas hasta las 21.00 horas, momento en el que está previsto que se desactive la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes rachas de viento.

La decisión se ha adoptado por normativa y tras escuchar la valoración técnica de la Asociación de Feriantes. Además, se ha procedido a acotar la zona que pudiera verse afectada por posibles desprendimientos en algunas atracciones. La Junta de Seguridad volverá a reunirse a las 21.00 horas para analizar la evolución de la situación meteorológica y decidir si procede o no la reapertura de las atracciones.

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La reunión ha estado presidida por el alcalde de Chiclana y ha contado con la presencia de los delegados municipales de Mantenimiento Urbano, Policía Local y Fiestas, así como técnicos municipales, efectivos de la Policía Local, Bomberos y representantes de la Asociación de Feriantes.