Raúl Flores: “En la provincia de Cádiz 140.000 personas caen en pobreza tras pagar la vivienda”

Cáritas Diocesana de Cádiz, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez y la Fundación FOESSA han presentado hoy los resultados del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía. Este estudio pone de manifiesto que la provincia de Cádiz atraviesa una situación de exclusión social especialmente intensa, marcada por tres factores clave: la inestabilidad laboral, las crecientes dificultades de acceso a la vivienda y el deterioro de las condiciones de salud en los hogares con menos recursos.

El acto se ha celebrado en la sede del Obispado de Cádiz y Ceuta y ha contado con la participación de Vicente Pablo Ortells, director de Cáritas Diocesana de Cádiz; Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez; y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.

Uno de los principales focos de vulnerabilidad identificados en la provincia es la vivienda. El incremento sostenido de los precios del alquiler y de los gastos asociados está empujando a miles de familias hacia situaciones de pobreza severa. Según el informe, más de 140.000 personas en Cádiz se sitúan por debajo del umbral de la pobreza tras hacer frente a los costes de la vivienda, lo que convierte este ámbito en un factor determinante de exclusión social. En palabras de Raúl Flores, “la vivienda se ha convertido en un ‘derecho ficticio’: mientras no existan políticas estables que garanticen su acceso, la recuperación económica no se traducirá en una verdadera integración social”.

El informe también señala la fragilidad del empleo como otro de los grandes ejes de exclusión. En la provincia, alrededor de 120.000 personas viven en hogares donde el principal sustento ha experimentado una fuerte inestabilidad laboral en el último año, encadenando periodos de desempleo, contratos temporales o cambios constantes de empresa. “El empleo reduce el riesgo, pero ya no garantiza la inclusión”, subraya Flores, quien advierte de que cada vez más personas, aun teniendo trabajo, no logran mantener unas condiciones de vida dignas.