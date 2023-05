Rafael Fenoy será el candidato de Adelante Andalucía en Algeciras para este 28M

Adelante Andalucía ha presentado la candidatura con la que concurrirán a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo en un acto celebrado en el centro cívico de la barriada San Bernabé con una fuerte presencia de público. El candidato a la Alcaldía de Algeciras por Adelante Andalucía, Rafael Fenoy, ha mostrado su satisfacción por “la calidad humana de todas las personas que nos han acompañado hoy en este arranque de campaña donde damos a conocer a nuestro equipo y nuestro programa”. Una lista que tiene como objetivo fundamental “llevar el Ayuntamiento a las barriadas trabajadoras y luchadoras de Algeciras, las grandes olvidadas por este equipo de Gobierno actual”.

Precisamente, la que ha sido concejala de Adelante, Leonor Rodríguez, que ejerció de maestra de ceremonias, recordó que “en estos años, nos hemos enfrentado a unas políticas de la derecha que han ido recortando sistemáticamente los servicios sociales, la cultura, la educación, que, a pesar de no invertir en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, de no invertir en arreglos de calles y de colegios, en eliminar barreras arquitectónicas, en mejorar el servicio de autobuses, han aumentado la deuda del Ayuntamiento”. Así, recordó que Algeciras se enfrenta actualmente a una deuda de 237 millones de euros, porque “la única forma de hacer política que entiende José Ignacio Landaluce es hacer políticas cortoplacistas, cuya única estrategia es su propia supervivencia política, y no el bienestar de los y las algecireñas”. Por eso, "no le importa seguir pidiendo crédito tras crédito, aunque eso lleve aparejado un plan de ajuste, que no es otra cosa que la imposibilidad de bajar las tasas o de implementar bonificaciones para los más necesitados”.

Al contrario, “sus políticas son las políticas del flash, las de arreglar una calle para hacer cien fotos, pero las nuestras son las de arreglar cien calles aunque sea sin una foto; sus políticas son las del gasto en publicidad y propaganda, mientras que las nuestras son las de la igualdad, las de le emergencia social y la de las ayudas al alquiler”. Rodríguez no dejó pasar la oportunidad para recordar que “en este último mandato, PP y PSOE se han puesto de acuerdo para limitarnos el número de propuestas que podíamos presentar en el Ayuntamiento, pero aun así, presentamos mociones para mejorar la vida de los mayores, de los niños, de los jóvenes, de las barriadas , para aumentar el parque de viviendas sociales, para poner en valor nuestro patrimonio, para pedir un albergue público, mientras ellos piden y construyen un CIE, que es una cárcel para inmigrantes”.