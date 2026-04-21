Jorge Rodríguez (IU): “Miles de personas han fallecido en los últimos cuatro años en listas de espera, esperando ser atendidos”

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz y candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Jorge Rodríguez, ha explicado en una entrevista en “Más de Uno Bahía de Cádiz” que están encantados de que en la calle el debate se esté dando en torno a los servicios públicos. Ha incidido en que ellos han asumido un compromiso claro y transparente asumiendo todo el de decálogo de medidas de la plataforma “Salvemos lo público” de reciente creación.

En relación a la sanidad y la educación ha dicho que “Ahora mismo la administración pública Andalucía tiene más recursos que hace ocho años, casi el doble de presupuesto para poder destinarlo a los servicios públicos, pero este dinero se está destinando fundamentalmente a conciertos Privados y educación privada”.

En relación al servicio de ayuda a domicilio ha alertado de la situación de las trabajadoras, insistiendo en que están precarizadas, con jornada parciales, y sin estabilidad laboral. Es el momento ha dicho de garantizar la estabilidad laboral con condiciones dignas y que una persona no tarde dos años desde que solicita la prestación hasta la resolución. Según sus palabras, la provincia de Cádiz es la que más tarda en recibir la prestación.

Otras de las principales preocupaciones de los gaditanos es la vivienda, Jorge Rodriguez, ha explicado que la solución es hacer vivienda pública y la Junta de Andalucía debe financiarlas. “Junto con la sanidad se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía”.