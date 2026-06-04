El Ayuntamiento de Cádiz impulsa la elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de Cádiz 2025-2030

La concejala de Accesibilidad Universal, Nuria Álvarez, ha anunciado la adjudicación del contrato para la elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de Cádiz 2025-2030, una herramienta estratégica que permitirá avanzar hacia una ciudad más inclusiva, igualitaria y accesible para toda la ciudadanía

Durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Alejandro Hernández, representante de la empresa Infinia Ingeniería, especializada en accesibilidad, la edil destacó la importancia de este proyecto, que servirá como hoja de ruta para planificar, coordinar y priorizar las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal en la ciudad durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato a Infinia Ingeniería S.L. por un importe de 16.298,32 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de siete meses. Se trata de un contrato de asistencia técnica que abarcará todas las áreas municipales, dado que la accesibilidad constituye una cuestión transversal que debe estar presente en todas las políticas públicas y servicios que presta el Ayuntamiento.

El futuro Plan de Accesibilidad Universal abordará la accesibilidad desde una perspectiva integral, contemplando aspectos físicos, sensoriales, cognitivos y comunicativos. Su objetivo será garantizar que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida en igualdad de condiciones, con autonomía, libertad e independencia, participando plenamente en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y comunitaria de Cádiz.