El Ayuntamiento de Chiclana denuncia que 1.300 personas están a la espera de la valoración de situación de discapacidad

El delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, ha lamentado, una vez más, los retrasos de la Junta de Andalucía en resolver las solicitudes de valoración de situación de discapacidad. “Estamos hablando de 30 meses. Lo que antes tardaba alrededor de un año en resolverse, ahora están tardando casi 3 años en hacerlo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuándo piensa la Junta de Andalucía y el señor Moreno Bonilla ponerle solución a este grave problema?”, ha comentado Francis Salado, quien ha recordado que “alrededor de 1.300 personas de nuestro municipio están esperando la valoración o una revisión de grado de discapacidad”.

“¿Sabe el señor Moreno Bonilla lo que supone esta mala gestión y que afecta a 1.300 chiclaneros y chiclaneras? Por un lado, al no tener grado de discapacidad reconocido, aquellas personas que tuvieran un 65 por ciento de discapacidad tendrían derecho a solicitar una pensión no contributiva. No lo pueden hacer por no tener la valoración”, ha indicado el delegado de Servicios Sociales, quien ha añadido que “aquellas personas que tuvieran un 33 por ciento de discapacidad reconocido tendrían posibilidad de pedir la bonificación en el impuesto de vehículos municipal. Pero no lo pueden hacer por no tener la valoración. “Y en tercer lugar, estas personas afectadas por la falta de la valoración de discapacidad no podrían solicitar la prestación por hijo a cargo con discapacidad, una prestación que se tramita en la Seguridad Social”, ha incidido.

Pero no se queda ahí la cosa, puesto que estas personas tampoco podrían acceder a la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica que ofrece la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo, tampoco podrían solicitar la prestación para atender a gastos de desplazamiento, o la Renta Activa de Inserción, o la ayudas para adaptación de vehículos a motor, adquisición de prótesis y órtesis entre otros gastos. “Y tampoco pueden solicitar la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, lo que supone un perjuicio para todas estas personas”, ha añadido.