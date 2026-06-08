Ayuntamiento de Cádiz y Consorcio de Aguas presentan las obras de mejora de la conducción de agua potable para la ciudad de Cádiz

El alcalde de la ciudad, Bruno García; el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), Andrés Díaz Rodríguez; el presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi; el ingeniero jefe del CAZG, Marco Antonio Vives Rubí; y la gerente de Aguas de Cádiz, María Jesús Firmat; han presentado este lunes el proyecto de obras de mejora de la conducción de agua potable para la ciudad de Cádiz.

La inversión de esta actuación es de más de 10 millones de euros (IVA incluido), y será financiada por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, con un plazo de ejecución de 12 meses. El suministro de agua en alta a la ciudad depende de una única conducción desde el año 1957 y es la única vía de entrada de agua potable a Cádiz. Con esta actuación, que contempla el desdoblamiento de los 2,6 primeros kilómetros de la conducción actual que es de 6 kilómetros, se crea una segunda conducción que reducirá riesgos.

El nuevo trazado se desarrollará desde Río Arillo hasta conectar al otro lado del enlace de Torregorda, por lo que gracias a esta actuación se dispondrá de una infraestructura alternativa en el tramo que se considera más vulnerable, que discurre entre la autovía CA-33 y la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. El objetivo de ambas instituciones es continuar con esta colaboración para completar los 4 kilómetros restantes.

Las obras ofrecerán menor riesgo de averías, mayor respuesta ante incidencias y una mayor seguridad. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha agradecido la colaboración y la buena disposición del Consorcio de Aguas señalando que “con estos trabajos damos un paso decisivo para reforzar la seguridad del abastecimiento de agua en Cádiz y estamos anticipándonos para evitar que pueda existir cualquier problema en un futuro”. Ha añadido que “en el tema del agua, además de trabajar en la sensibilización y la concienciación a la ciudadanía es necesario invertir en infraestructuras y eso es lo que estamos haciendo en colaboración con otras instituciones, como el Consorcio de Aguas”.

El alcalde ha recordado que hay más de 18 millones de euros de inversión entre esta obra, la que se va a ejecutar del nuevo tanque de tormentas y de mejora de la estación de bombeo de Cortadura; y todas las actuaciones incluidas en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, impulsado por Aguas de Cádiz y Chiclana Natural, financiado con fondos europeos Next Generation. Por su parte, el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), Andrés Díaz Rodríguez, ha destacado en su intervención que “estamos ejecutando una obra de ingeniería avanzada, sustituyendo la antigua conducción por tuberías de hormigón postesado con camisa de chapa y acero inoxidable en los tramos críticos, lo que garantiza una durabilidad y estanqueidad superiores frente a la salinidad de nuestra costa”.

Ha apuntado además que “nuestra prioridad es ejecutar y avanzar en garantizar un servicio esencial, invirtiendo en seguridad y estabilidad para que el agua llegue con la presión y la calidad que nuestros vecinos merecen, sin importar el paso del tiempo” añadiendo que “este proyecto es la prueba de que el Consorcio está más vivo que nunca, liderando la modernización con rigor técnico y una visión política clara: garantizar un servicio de excelencia”.