La playa de La Barrosa contará con contenedores soterrados en cuatro puntos entre la primera y la segunda pista

El alcalde de la ciudad, José María Román, se ha desplazado hasta la playa de La Barrosa para informar del trabajo que está realizando el Ayuntamiento para el soterramiento de contenedores de residuos sólidos en la zona de la playa, concretamente en cuatro puntos entre la primera y segunda pista. El regido chiclanero ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde y delegada de Playas, Ana González, y por el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero.

El objetivo de esta actuación es la eliminación de olores y la mejora de la estética en estas ubicaciones. Estos trabajos se están realizando en tres puntos de la primera pista, que son en la avenida de la Barrosa y dos puntos de la calle Asunción (frente al Punto de Información Turística y frente a la Urbanización La Balconera), mientras que en la segunda pista se está trabajando en la avenida del Atlántico.

Se trata de una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiada por los Fondos NextGeneration del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. El presupuesto de adjudicación de la obra ha sido de 251.846,98 euros, la empresa que está ejecutando las obras es Eurosoterrado SL y el plazo de ejecución de la obra es de cuatro meses.

José María Román ha destacado que estas labores “suponen seguir avanzando, equipando y mejorando medioambientalmente”. Además, ha explicado que los contenedores se soterran parcialmente y que duplican la capacidad de los que existen ahora. “De esta forma, desaparecen los contenedores grises y quedan sólo los de reciclaje”, ha señalado.