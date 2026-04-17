Los planes de El Puerto para la 'Motorada 2026': más seguridad y refuerzo para la hostelería

El Ayuntamiento de El Puerto informa que la ciudad se prepara para la celebración del Gran Premio de España Mundial de Motociclismo 2026, que se celebra los días 24, 25 y 26 de abril. La ciudad se organiza para volver a recibir a su afición, que impulsa la hostelería, los negocios, el comercio... pero siempre trabajando para velar por la seguridad ciudadana y la movilidad, conciliándola con la actividad económica y la convivencia con los vecinos.

Con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo MotoGP en el Circuito Ángel Nieto se prevé la llegada a El Puerto de un gran número de aficionados al mundo de la motocicleta, de ahí que sea necesario adoptar una serie de medidas extraordinarias tendentes a compatibilizar el derecho a la diversión y el ocio de cuantos nos visitan y la generación de más actividad en los establecimientos de hostelería de la ciudad con el derecho al descanso de los residentes.

Dada la proximidad de la Motorada, declarada Fiesta Tradicional por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 27 de abril de 2017, se aprueba la ampliación en dos horas del horario de cierre de los establecimientos públicos sujetos a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, entre el 24 y 25 de abril, ambos inclusive.

El Puerto estará preparado con un plan de contingencia gracias a la suma de recursos y esfuerzos de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que trabajarán codo a codo con todos los efectivos y medios disponibles para minimizar los riesgos de la celebración de este evento, vigilando la seguridad de toda nuestra ciudad, con especial refuerzo en las zonas de Valdelagrana, Paseo José Luis Tejada, Paseo Marítimo de la Puntilla, Avenida de Europa, Avenida Felipe VI, y principalmente en el Centro, a fin de garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos y la seguridad vial.

En cuanto a las medidas relativas a la circulación, se prohíbe del 24 al 26 de abril la circulación en todo el casco urbano de vehículos quads o similares, así como de motos de Cross y de Enduro, que puedan poner en riesgo al gran número de personas que, en esa fecha y con motivo del Campeonato, se puedan concentrar en la ciudad.

Medidas en el tráfico

La entrada al centro de la ciudad se hará por la Glorieta de Pozos Dulces, c/ Ribera del Río y c/ Ribera del Marisco. Se prohíbe la entrada y circulación por estas calles de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, desde las 10.00 horas del viernes 24 de abril hasta las 10.00 horas del domingo 26 de abril.

El acceso al casco antiguo de residentes y vehículos autorizados se realizará por Avenida de Sanlúcar, Santa Clara, Cielos, Javier de Burgos, Larga, Chanca, Ribera del Marisco y Ribera del Río, siempre en función de las circunstancias del tráfico. Las motocicletas podrán circular exclusivamente por el tramo de las calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, según este sentido de la marcha, y sólo en el sentido indicado.

En todo caso, durante las noches del viernes y sábado se podrá prohibir la circulación de todo tipo de vehículos, incluidas las motocicletas. Medida que podrá ser modificada por las Fuerzas de Seguridad en función de la evolución del tráfico y seguridad en la Ribera del Marisco. En las calles Ribera del Río y Luja, se prohíbe la entrada y circulación de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, hasta la altura de la c/ Luja, en donde serán desviados dirección a calle Larga, permitiendo el acceso a los residentes y vehículos autorizados.

En Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, queda totalmente prohibida la circulación de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas, servicios de seguridad y vehículos autorizados por la Policía Local para acceder a las bolsas de estacionamiento situadas en Avenida de la Bajamar. Igualmente, en Avenida de la Bajamar, tramo desde Los Moros hasta c/ Compositor Javier Caballero, se prohíbe la entrada y circulación por esta calle de todo tipo de vehículos, excepto vehículos autorizados por Policía Local, desde las 10.00 horas del viernes 24 hasta las 10.00 horas del domingo 26.

La carga y descarga de mercancías se realizará en la calle Palacios, Plaza de las Galeras Reales, Avenida de la Bajamar y Plaza del Polvorista, desde las 08.00 hasta el mediodía y siempre siguiendo las indicaciones que se cursen desde Policía Local. En cuanto a los taxis, autobuses urbanos e interurbanos, además de las paradas habituales, se habilitarán extraordinariamente las siguientes zonas para el estacionamiento y paradas de Taxis: c/ Palacios -tramo comprendido entre Jesús de Los Milagros y Avda. Micaela Aramburu- y c/ Ribera del Río, entre Chanca y Luja. Las paradas y circulación por la zona de la Ribera de autobuses urbanos e interurbanos se suprimen durante estos días. Cabe reseñar que en todas las bolsas de estacionamiento existen estacionamientos reservados para vehículos de personas con movilidad reducida.

Más bolsas de estacionamiento para motos

Las bolsas de estacionamiento para motocicletas se ubicarán en la explanada del Monasterio de la Victoria (junto a RENFE), Pasarela del Río (acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), Avenida de la Bajamar y Pozos Dulces.

Para los turismos, se habilita Plaza de Elías Ahuja, explanada del Monasterio de la Victoria, Pasarela del Río (acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), Avenida de la Bajamar, Plaza Jardín de Cano, y, en general, todos los estacionamientos privados y públicos habilitados. A todos ellos se accederá siempre siguiendo las indicaciones de Policía Local.

Los horarios de entrada y circulación por toda la zona quedarán subordinados a los cambios o indicaciones que se realicen desde Policía Local.

En el Paseo Marítimo de Valdelagrana se faculta a Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía a cerrar el tráfico rodado con barreras físicas. Los puestos de venta ambulante se ubicarán en el interior del Parque Calderón.

Por último, pero muy importante, en el Bando se recoge como medidas de seguridad, en materia de hostelería, que todos los establecimientos tienen prohibido sacar al exterior cualquier elemento de cristal (botellas, vasos, platos, etc.). Recordando además que la normativa vigente prohíbe el uso de elementos de plástico en la hostelería. Por tanto, con motivo del Mundial se deberán utilizar vasos y accesorios autorizados en aquellos establecimientos que expendan bebida o comida para la calle o para llevar.

Medidas para la hostelería

En los establecimientos de hostelería que sirvan en su interior se realizará con la cristalería, vajilla y cubertería habitual. Asimismo, se permite en terrazas autorizadas la colocación en su interior de mostradores sin elementos eléctricos, debiendo para ello comunicarlo antes del 22 de abril a través del correo electrónico policialocal@elpuertodesantamaria.es, adjuntando la siguiente documentación: autorización de la terraza, Licencia Municipal del establecimiento, seguro obligatorio de responsabilidad civil y teléfono de contacto.

Cabe destacar que este año, en virtud de la facultad que establece el Decreto 155/2018, se autoriza la ampliación en media hora del horario de cierre de las terrazas y veladores instalados en la vía pública y en otras zonas de domino público, anexos o accesorios a los establecimientos de hostelería, así como en las superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos de hostelería, ubicados en el término municipal de El Puerto de Santa María, durante los días 24 y 25 de abril, en los términos previstos en el artículo 26 del citado Decreto 155/2018 sobre régimen especial de horarios de cierre de las terrazas y veladores de establecimientos de hostelería en municipios turísticos y zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.

Las transgresiones a las medidas de circulación contenidas en el presente Bando se sancionarán, en su caso, con arreglo al texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Asimismo, los Agentes de la Autoridad responsables de la vigilancia y disciplina del Tráfico podrán adoptar la medida cautelar de inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo 104 de dicho texto legal. Y, de igual modo, la de retirada y depósito cuando el vehículo obstaculice, dificulte o suponga un peligro para la circulación, así como en los restantes supuestos del artículo 105.