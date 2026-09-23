Onda Cero recrea desde San Fernando cómo habría sonado la radio el 24 de septiembre de 1810

Onda Cero Cádiz emitirá este 24 de septiembre el especial “La radio de 1810: un especial por la libertad”, un programa dedicado al 216 aniversario de la constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias en la entonces Isla de León, actual San Fernando.

El espacio propone imaginar cómo habría sido la cobertura radiofónica de aquella jornada histórica si la radio hubiera existido hace más de dos siglos. El programa recorre los principales escenarios de aquel 24 de septiembre de 1810, desde la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, donde los diputados prestaron juramento, hasta el Teatro Cómico, hoy Teatro de las Cortes, donde comenzaron las sesiones parlamentarias.

Con narración histórica, conexiones ficticias en directo, entrevistas ficcionadas y piezas sonoras inspiradas en la época, el especial acerca al oyente al contexto de una España en guerra contra las tropas napoleónicas y a conceptos que marcarían el futuro político del país, como soberanía nacional, representación y separación de poderes.

San Fernando ocupa el centro de esta propuesta como escenario clave del nacimiento del parlamentarismo español. La emisión recuerda el papel de la antigua Isla de León como ciudad de resistencia y como lugar en el que comenzó a articularse una respuesta política en uno de los momentos más difíciles de la historia de España.

El programa, un especial inspirado en hechos reales y ficcionados, incluye conexiones desde la Iglesia Mayor, el Teatro Cómico, las calles de la Isla y el Puente Zuazo, además de entrevistas inspiradas en figuras históricas como Diego Muñoz Torrero o Margarita López de Morla. El especial cuenta con la participación de Jaime Álvarez, Beatriz Ortega, Carmen Paul, Juancho Fontán, Alejandro Vieira, David Rodríguez, Antonio Zambonino y Lola Macías, que ponen voz a esta propuesta sonora de divulgación histórica.

“La radio de 1810: un especial por la libertad” busca divulgar la importancia histórica del 24 de septiembre de 1810 con un formato ágil, sonoro y cercano, conectando la memoria de San Fernando con el presente de la Bahía de Cádiz. El especial podrá escucharse este 24 de septiembre en Onda Cero Bahía de Cádiz, dentro de la programación local de Más de Uno Bahía de Cádiz, y posteriormente en los canales digitales de Onda Cero.