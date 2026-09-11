Mari Carmen Roa sobre el balance de Patricia Cavada: “Hay mucho anuncio, mucho marketing y una realidad distinta”

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El inicio del curso político en San Fernando ha abierto también el cruce de balances entre el Gobierno municipal y la oposición. Después de que la alcaldesa, Patricia Cavada, repasara en Onda Cero Cádiz los proyectos y retos de la ciudad, la viceportavoz del Partido Popular, Mari Carmen Roa, ha ofrecido una visión muy distinta sobre la situación actual del municipio.

Roa reconoce que existen avances y proyectos en marcha, pero considera que el relato del Gobierno local está demasiado apoyado en anuncios y planes futuros. “Hay mucho anuncio, mucho marketing y mucho tapar una realidad”, ha señalado durante la entrevista, en la que ha defendido que el balance debe hacerse sobre los resultados que ya pueden comprobar los vecinos.

La dirigente popular ha centrado buena parte de sus críticas en tres cuestiones que considera esenciales en el día a día de la ciudad: la vivienda, la limpieza y el mantenimiento urbano.

Vivienda: “Una vivienda proyectada no aloja a ninguna familia”

Uno de los principales puntos de discrepancia con el Gobierno municipal está en la política de vivienda. Roa no niega que existan promociones públicas en marcha, pero cuestiona que puedan incorporarse al balance como si ya estuvieran resolviendo el problema de acceso a una casa. "Una vivienda proyectada no aloja a ninguna familia”, ha resumido.

Según ha explicado, el registro municipal acumula miles de solicitudes en distintas modalidades de acceso a vivienda, entre alquiler, alquiler con opción a compra y compra. La viceportavoz ha insistido en que no deben sumarse de forma automática porque una misma persona puede aparecer en varias modalidades, pero considera que las cifras reflejan una demanda elevada y una dificultad real para acceder a una vivienda en San Fernando.

Para Roa, el problema se agrava especialmente entre quienes quieren independizarse o iniciar un proyecto de vida con un salario medio. A su juicio, “una persona con un sueldo medio” tiene actualmente complicado hacerlo en la ciudad y cree que una parte importante de los esfuerzos municipales debería dirigirse precisamente a facilitar ese acceso.

La representante del PP también ha cuestionado los precios de algunas viviendas protegidas desarrolladas sobre suelo público y sostiene que no resulta comprensible que, en determinados casos, puedan resultar más caras que opciones disponibles en el mercado privado.

La limpieza, uno de los principales reproches

Si en materia de vivienda Roa habla de una diferencia entre proyectos y resultados, en limpieza su diagnóstico es todavía más contundente. “San Fernando no está limpia”, ha afirmado. La viceportavoz asegura que se trata de una de las principales quejas que escucha entre los vecinos y contrapone esa percepción al discurso municipal sobre sostenibilidad, servicios públicos y calidad urbana.

Roa ha puesto sobre la mesa el nuevo contrato de limpieza, cifrado en cerca de 60 millones de euros, así como los anuncios de inversiones para mantenimiento urbano. Su argumento es que, después de once años de gobierno, la necesidad de movilizar cantidades tan importantes para cuestiones básicas como la limpieza o el estado de las calles demuestra, desde su punto de vista, que no han sido una prioridad suficiente durante los años anteriores. Como ejemplo, ha citado la existencia de calles donde, según denuncia el PP, se acumulan restos de cera de varias Semanas Santas, una cuestión que la formación ya ha llevado al pleno municipal junto a otros grupos de la oposición.

“No me gusta decir que mi ciudad no está limpia”

Más allá de la crítica política, Roa ha querido llevar el debate a una cuestión más cotidiana. Ha asegurado que quienes forman parte de la oposición también viven la ciudad, utilizan sus servicios y escuchan las mismas quejas que cualquier otro vecino. “A mí no me gusta decir que mi ciudad no está limpia. Me gustaría decir que la ciudad luce su mejor cara. Desgraciadamente no es así”, ha afirmado. La viceportavoz considera que mantener limpias las calles, cuidar las aceras y los jardines y garantizar servicios básicos son algunas de las primeras obligaciones que los ciudadanos esperan de un ayuntamiento.

Dos relatos sobre el mismo San Fernando

La entrevista deja así dos fotografías políticas muy distintas sobre la ciudad. Por un lado, el Gobierno de Patricia Cavada defiende una transformación de San Fernando basada en nuevos proyectos, vivienda pública, regeneración urbana, sostenibilidad y grandes inversiones. Por otro, el Partido Popular considera que todavía existe una distancia importante entre los anuncios y la realidad cotidiana que perciben los vecinos.

Roa ha insistido en que el balance de una gestión de once años no puede hacerse únicamente sobre las intenciones o los proyectos futuros. “Los balances se hacen con los hechos, con los datos y no con las intenciones”, ha señalado al cierre de la entrevista. También ha asegurado que San Fernando ha perdido alrededor de 2.800 habitantes y que, aunque reconoce que se han producido mejoras, el PP rechaza hablar de una “transformación total” de la ciudad. Con las elecciones municipales de 2027 ya en el horizonte, el debate sobre qué San Fernando existe hoy y qué ciudad se ha construido durante la última década empieza a ocupar el centro del discurso político local.