Patricia Cavada anuncia un plan de 20 millones de euros para renovar las aceras de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha abierto el nuevo curso político en una entrevista en Onda Cero Cádiz en la que ha repasado algunos de los principales retos y proyectos que afronta la ciudad, desde la vivienda y el empleo hasta la transformación urbana, la limpieza, las zonas verdes y los servicios sociales.

Cavada considera que San Fernando está consiguiendo en este mandato “dar ese salto que necesitaba” después de años de trabajo para dejar atrás el concepto de ciudad dormitorio y convertirse en un municipio atractivo “no solo para vivir, sino también para invertir”, generando actividad económica y empleo. La alcaldesa ha defendido además un modelo de ciudad a largo plazo basado en la sostenibilidad, la calidad de los servicios públicos, la protección social y la recuperación del espacio urbano para las personas.

Uno de los grandes ejes de esta transformación es el denominado Plan Salto, con alrededor de 72 millones de euros movilizados y cerca de 39 proyectos en diferentes fases. Entre las actuaciones mencionadas por la regidora se encuentran el estadio de fútbol, el estadio de atletismo, las piscinas de verano, el Parque del Oeste, el Parque de La Magdalena o las actuaciones previstas en La Casería. Cavada ha destacado que la estrategia municipal pasa por solapar proyectos para que, mientras unos están en ejecución, otros se encuentren ya en fase de redacción o adjudicación.

Necesitamos la ayuda de todas las administraciones para acabar con el problema de vivienda

La vivienda ha ocupado una parte importante de la entrevista. El Ayuntamiento está culminando una promoción de 81 viviendas públicas en alquiler y trabaja además en la construcción de otras 132 viviendas destinadas a compraventa pública, mientras avanza en nuevos proyectos residenciales. Cavada ha defendido que el objetivo es ofrecer alternativas especialmente a los jóvenes con ingresos que, pese a contar con un salario, no pueden acceder al mercado libre.

La alcaldesa también ha reclamado una mayor implicación de la Junta de Andalucía en la construcción de vivienda pública. A su juicio, los ayuntamientos pueden aportar suelo, agilizar la tramitación e incluso contribuir económicamente, pero no pueden asumir por sí solos todo el esfuerzo necesario para aumentar el parque residencial y contribuir a reducir los precios.

En materia de empleo, Cavada ha puesto el foco en la reducción del paro registrada durante los últimos años. Según ha explicado, cuando llegó al Gobierno municipal San Fernando rondaba los 14.000 desempleados, mientras que actualmente la cifra se sitúa en torno a los 7.000. La alcaldesa ha vinculado esta evolución al crecimiento de nuevos espacios productivos, el desarrollo de Janer, la actividad comercial de Bahía Sur y del centro de la ciudad y el fortalecimiento del sector naval.

Precisamente, el sector naval continúa siendo uno de los pilares económicos de La Isla. Cavada ha destacado proyectos como el Centro de Excelencia, el taller de unidades planas abiertas o el NTC, y ha señalado que alrededor de 800 ingenieros e ingenieras trabajan actualmente en Navantia San Fernando.

El servicio de limpieza ha mejorado sustancialmente, y lo seguirá haciendo

Otro de los asuntos abordados ha sido la limpieza. La alcaldesa sostiene que el servicio ha mejorado sustancialmente en los últimos años y confía en que el nuevo contrato permita seguir avanzando tanto en la calidad de la prestación como en las condiciones laborales de la plantilla. La siguiente gran actuación municipal será el contrato de zonas verdes y jardines, ligado al compromiso del Gobierno local de duplicar las zonas verdes de San Fernando.

Dentro de la estrategia de sostenibilidad, Cavada ha citado también la renovación de todo el alumbrado público mediante un contrato de 14 millones de euros, la gratuidad del autobús urbano y la red de aparcamientos tácticos gratuitos. Para la alcaldesa, estas medidas forman parte de un mismo modelo destinado a reducir emisiones, favorecer los desplazamientos a pie y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

De cara a los próximos años, uno de los anuncios realizados durante la entrevista afecta directamente a los barrios. Cavada ha avanzado su intención de incorporar a los próximos presupuestos, a partir de 2027, un plan dotado con aproximadamente 20 millones de euros durante el mandato para actuar sobre las aceras de San Fernando, especialmente en zonas construidas hace varias décadas y que presentan problemas de deterioro.

La entrevista también ha abordado la política social municipal. El Ayuntamiento trabaja en la municipalización de la atención a las personas sin hogar mediante un nuevo espacio que se incorporará a la empresa pública HEMSA. El objetivo, según ha explicado Cavada, es poner en marcha a partir del próximo año un servicio totalmente público y más profesionalizado, al tiempo que se refuerzan las políticas dirigidas a mayores y colectivos vulnerables.

Con numerosos proyectos en marcha y otros ya en preparación, Patricia Cavada afronta el nuevo curso político con la transformación urbana, la vivienda, la sostenibilidad y las políticas sociales como algunos de los principales ejes de actuación del Ayuntamiento de San Fernando.