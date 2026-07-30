Luz verde al primer pliego de autobuses de Cádiz de su historia

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el pliego del nuevo servicio de autobuses urbanos, que saldrá ahora a licitación para un periodo de 12 años. El documento ha contado con los votos favorables del Partido Popular y del PSOE, mientras que Adelante Izquierda Gaditana se ha abstenido.

El contrato contempla una inversión total de 215 millones de euros y un incremento del 25% en las horas de servicio, que pasarán de las 160.000 actuales a 207.000. El alcalde, Bruno García, ha asegurado que la aprobación supone un paso fundamental para avanzar hacia “el servicio de autobuses que la ciudad se merece”. El concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, y la portavoz municipal del PP, Maite González, defendieron la aprobación del nuevo pliego como un paso “necesario y fundamental” para modernizar el transporte urbano de Cádiz.

Una de las principales novedades será la ampliación de la flota, que pasará de 48 a 60 vehículos. El pliego establece que todos los autobuses deberán renovarse en un plazo máximo de cuatro años y que los actuales modelos diésel serán sustituidos por vehículos híbridos. Los nuevos autobuses estarán adaptados para el pago con tarjeta e incorporarán validadores en la zona central, localización mediante GPS y un sistema de información en tiempo real. También se desarrollará una aplicación móvil y se habilitarán nuevas opciones de pago, como la tarjeta bancaria y el bonobús digital.

Nuevas líneas circulares y mejores frecuencias

El nuevo modelo incluirá una línea circular alrededor del casco histórico, con una frecuencia de cinco minutos en hora punta, que conectará la plaza de Sevilla con el cinturón universitario. También se creará una línea circular de verano por extramuros, operativa entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Las actuales líneas 2 y 3 se fusionarán para mejorar las conexiones con Puntales y Loreto, mientras que el conjunto de la red reducirá sus tiempos de espera. En el caso de la línea 2, la frecuencia pasará de entre 10 y 15 minutos a intervalos de entre 6 y 10 minutos en hora punta.

Autobuses nocturnos los fines de semana

El pliego incorpora además un servicio nocturno en las líneas 1 y 5 durante los viernes y sábados. También se podrán activar servicios extraordinarios con motivo de grandes acontecimientos y celebraciones en la ciudad. El Ayuntamiento prevé aumentar la plantilla y adscribir a todo el personal exclusivamente al servicio de Cádiz. Además, se creará un puesto de control en la Delegación de Movilidad para supervisar el funcionamiento de las líneas y atender las incidencias.

El PSOE respalda el pliego y Adelante se abstiene

Durante la misma sesión extraordinaria, el Pleno aprobó el sobreseimiento de la revisión de oficio relativa a los seis autobuses híbridos incorporados al servicio en 2022. Este punto salió adelante con el voto favorable del PP y las abstenciones del PSOE y Adelante Izquierda Gaditana.