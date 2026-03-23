La Junta de Andalucía licitará en abril las obras del nuevo centro de salud del Mentidero

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, que a finales de abril se licitará la obra del nuevo centro de salud de Mentidero en la Plaza Mina de Cádiz que va a contar con más de 2.200 metros cuadrados y una inversión de más de cinco millones de euros.

Este nuevo centro, que sustituirá al actual ubicado en la calle Cervantes, “permitirá incrementar la capacidad asistencial, así como las condiciones en las que los profesionales prestan servicio a la ciudadanía”, tal y como ha detallado el consejero.

Así, “dará cobertura a una población de entre 8.000 y 9.000 usuarios y acogerá además la sede del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, lo que contribuirá a reforzar la coordinación y la gestión sanitaria en el conjunto del territorio”, ha destacado Antonio Sanz.

Como ha recordado el consejero, “uno de los objetivos que nos marcamos desde que llegamos al Gobierno era el de mejorar la asistencia sanitaria a los andaluces y por supuesto también a los gaditanos y lo hemos hecho con más inversión, más profesionales y también más y mejores infraestructuras”.

Además, ha destacado que el actual centro de salud del Mentidero “no reunía las condiciones adecuadas para prestar esa asistencia sanitaria de calidad y tampoco para que los profesionales desempeñen su trabajo en un entorno adecuado”. Una realidad, ha asegurado, que “por desgracia encontramos en muchas infraestructuras sanitarias cuando llegamos al Gobierno y por eso hemos multiplicado por cuatro la inversión para construir cien nuevas infraestructuras y también para mejorar aquellas que ya existían”. El objetivo, ha dicho, “es transformar nuestro mapa sanitario”.