El gobierno de Puerto Real lleva a pleno los Presupuestos 2026 este jueves

El gobierno de Puerto Real llevará a pleno los presupuestos generales para este 2026. Tras una larguísima tramitación, la coalición de Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía han conseguido desbloquear las cuentas y las someterán a debate y votación en una sesión extraordinaria que se celebrará este jueves a partir de las 10h15.

Pocos detalles se saben de estas cuentas más allá de que el gobierno plantea un incremento de ocho millones de euros en las cuentas. La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, explicaba en una rueda de prensa celebrada a finales del pasado año que las inversiones que se plantean son vitales para el futuro de la ciudad: la ejecución de la segunda fase de la plaza de abastos, el plan para el pabellón municipal o la inversión de 1,6 millones para la limpieza. "Ha sido un año complicado pero esencial para sentar las bases del futuro de Puerto Real", explicaba entonces Salvador.

El gobierno de Puerto Real debe buscar un acuerdo para sacar adelante las cuentas: Confluencia de Izquierdas (8) y Adelante (1) necesitan del consenso de los demás grupos para aprobar este documento. PSOE (5), Andalucía por Sí (4), PP (1), VOX (1) y la concejala no adscrita María Inmaculada Garrido son el resto de fuerzas que cuentan con representación en el pleno.