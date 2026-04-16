El festival Alcances y el Instituto Cervantes impulsan un ciclo online de documentales

El Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances y el Instituto Cervantes presentan este mes de abril el ciclo de cine online Memoria y reflexión: incidiendo en la realidad, una propuesta conjunta que reúne cuatro largometrajes documentales que han pasado por el certamen gaditano en distintas ediciones.

Esta colaboración pone de manifiesto la sólida relación entre ambas instituciones, comprometidas con la difusión de la cultura audiovisual y el pensamiento crítico. En este sentido, cabe destacar la especial vinculación con Cádiz del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, cuya trayectoria personal y profesional ha mantenido siempre un estrecho lazo con la ciudad.

Durante dos décadas, el Festival Alcances ha centrado su programación en el mundo del documental de creación español, creciendo como evento cultural junto a una generación de cineastas comprometidos con la sociedad y con el propio cine. En este recorrido, el certamen ha destacado especialmente por su apuesta por las mujeres realizadoras, incorporando una perspectiva de género a la producción documental nacional.