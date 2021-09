Diputación de Cádiz promueve un concurso para fomentar la conciencia igualitaria y el respeto en las familias

La Diputación de Cádiz insiste en la educación en valores y la sensibilización con personas de grupos de edad especialmente sensible, como es la que se encuentra en proceso de formación, para favorecer un cambio de paradigma que acabe con la desigualdad de oportunidades de las mujeres con respecto al hombre. De este modo, hasta el próximo 22 de octubre, la comunidad escolar de la provincia puede participar en el concurso de dibujo ‘Mi familia ES igualitaria’, un certamen que se relanza y redefine sus objetivos con miras no sólo a favorecer patrones de comportamientos y diferentes organizaciones de las tareas y responsabilidades en el hogar justos, equitativos y equilibrados y no marcados por estructuras tradicionales de repartos de roles en virtud del sexo, sino también a visibilizar y normalizar diferentes modelos de familia.

De este modo, el área de Igualdad de la Diputación convoca estos premios que cuentan con cinco categorías para los dibujos que mejor plasmen un nuevo modelo cultural basado en la igualdad entre todos los miembros de la familia, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género. Podrá participar el alumnado de los centros educativos de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. Han de estar matriculados en el curso 2021-2022 en el último año de Educación Infantil o en alguno de los tres ciclos de Primaria. Se dividen los trabajos en cuatro categorías: último año de Educación Infantil; los dos primeros cursos de Primaria; tercero y cuarto de Primaria; y quinto y sexto de Primaria.

En la quinta categoría podrá participar alumnado de los centros de educación especial de la provincia de Cádiz matriculado en el curso 2021-2022 en el primer, segundo, o tercer ciclo. El jurado concederá premios individuales y también para los centros educativos. Según las bases, los dibujos deberán mostrar modelos de relaciones familiares igualitarias con cualquier material o técnica en papel o cartulina blancos tamaño A-4. Cada alumna o alumno solo podrá presentar al concurso un dibujo.