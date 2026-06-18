Diputación de Cádiz aprueba inversiones de casi 5 millones para asuntos sociales, cultura, deporte y servicios públicos

La titular de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, ha presidido el Pleno ordinario del mes de junio. En esta sesión la Diputación ha aprobado subvenciones nominativas a diferentes entidades por valor de casi 5 millones de euros. Además se han aprobado todas las mociones propuestas por los grupos políticos, con especial incidencia en temas de infraestructuras y transporte.

Las subvenciones nominativas aprobadas tienen diferentes ámbitos de actuación. Destacan las políticas sociales para colectivos de la población con grandes necesidades, como plazas de residencia, comedores escolares para alumnado con necesidades especiales o ayuda a domicilio. También las hay para cultura y conservación del patrimonio histórico artístico, servicios públicos, promoción del deporte y el sector primario.

En el apartado de políticas sociales, se dedican más de 1,2 millones de euros para 40 plazas de residencia para personas mayores; comedores escolares del alumnado con necesidades especiales de Afanas El Puerto y Bahía; el alumnado de Afanas Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena; el de Afanas Cádiz y de Upace San Fernando; el servicio de ayuda a domicilio de Trebujena y el de Atención a Personas con Discapacidad de Fegadi.

También se destinan 1,56 millones para ayudas a la cultura, la recuperación del patrimonio histórico religioso y fiestas de diferentes localidades. La promoción del deporte recibe 1,1 millones para actividades deportivas, clubes, instalaciones e impulso al fútbol base que incluye el patrocinio del evento Leyendas de España y una ayuda para la adecuación y consolidación del campo Marcos Monge como instalación de referencia para el fútbol base en El Puerto de Santa María. También se destinan 266.300 euros a ayudas al sector primario.

Por otro lado, se ha aprobado la modificación de los estatutos sociales de EPICSA y se ha dado cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad del ejercicio 2025 y del informe de verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos de los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Además, se ha aprobado la delegación de competencia sancionadora por infracciones con el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas y el Ayuntamiento de Barbate. El Pleno también ha actualizado el precio público para la realización de actividades participativas con público en la formación práctica del alumnado en la Escuela de Hostelería y Turismo de Diputación (Institución Provincial Fernando Quiñones).