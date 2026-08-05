Costas avala la recuperación de la salina San Joaquín como sumidero de carbono azul

La Dirección General de la Costa y el Mar ha emitido un informe favorable a la reserva de dominio público marítimo-terrestre necesaria para desarrollar el proyecto de recuperación de la salina San Joaquín, en Chiclana de la Frontera. El visto bueno supone un paso decisivo para una actuación impulsada por la Zona Franca de Cádiz dentro de su estrategia de descarbonización y de avance hacia la huella cero. El siguiente trámite será elevar la propuesta al Consejo de Ministros, órgano encargado de aprobar definitivamente la reserva del dominio público.

La reserva afecta a una superficie de 280.063 metros cuadrados incluida en el proyecto de creación de un sumidero de carbono azul y recuperación de la lámina de agua de la finca salinera. El espacio ha sufrido durante años un proceso de degradación provocado por el abandono y la erosión de las mareas. La actuación permitirá restaurar la dinámica mareal, reparar las infraestructuras históricas de la salina y recuperar la lámina de agua para favorecer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 278.671,94 euros y pretende convertir la salina San Joaquín en un espacio pionero para la captura de carbono azul.

Colaboración científica para recuperar la salina

La iniciativa incorpora la colaboración científico-técnica de CTAQUA, que aportará conocimiento especializado en ecosistemas acuáticos y economía azul. El trabajo se desarrollará también en colaboración con la Universidad de Cádiz y otras entidades implicadas, con el objetivo de generar conocimientos que puedan aplicarse posteriormente a nuevos proyectos de recuperación de marismas y salinas del litoral gaditano.

“Un pulmón azul para la Bahía de Cádiz”

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado que el informe favorable de Costas permite avanzar en “un proyecto pionero que conecta la descarbonización con la recuperación de nuestro patrimonio natural y con una forma innovadora de entender la economía azul”.

González considera que la salina San Joaquín puede convertirse en “un pulmón azul para la Bahía de Cádiz” y en un ejemplo de colaboración entre administraciones, instituciones científicas y entidades vinculadas a la protección ambiental y al desarrollo sostenible.