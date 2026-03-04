Continúa la construcción de 14 viviendas de Cruz de la Degollada destinadas a alquiler social asequible en Puerto Real

La alcaldesa Aurora Salvador ha visitado este martes las viviendas situadas en Cruz de la Degollada que se destinarán a alquiler social asequible. El objetivo de la visita ha sido comprobar de primera mano el avance de las obras de rehabilitación, que ya alcanzan el 65% de ejecución.

El Ayuntamiento de Puerto Real y la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) firmaron en su momento un convenio de colaboración para impulsar la construcción y recuperación de vivienda pública destinada a los sectores de la población con menos recursos. Este acuerdo responde al compromiso de ambas entidades de ofrecer soluciones habitacionales dignas en régimen de alquiler.

Durante la visita, José Antonio Montilla explicó que las obras avanzan a buen ritmo, aunque han sido necesarios algunos ajustes debido a cambios en la normativa. “Nuestro gran objetivo es que en el primer semestre del año las viviendas estén terminadas y podamos iniciar el proceso de adjudicación. Queremos que sean alquileres asequibles, con un precio razonable aún por definir, y que los nuevos inquilinos formen su propia comunidad para cuidar entre todos un bien que hemos recuperado para la ciudadanía”, señaló.