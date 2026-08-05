Los comerciantes de Extramuros hacen piña para impulsar la vida de barrio

La Asociación de Comerciantes de Extramuros (ACEX) ha puesto en marcha una campaña de verano para fomentar las compras en los barrios de Cádiz. La iniciativa incluye sorteos, actividades itinerantes y culminará el próximo 22 de agosto con la celebración de una Noche Blanca en la plaza Ana Orantes.

Su presidente, Álvaro Sánchez, asegura que la nueva junta directiva trabaja para reforzar el comercio de proximidad y aumentar el número de asociados, un objetivo que, según destaca, ya está dando sus primeros resultados.

El comercio de barrio quiere seguir ganando protagonismo en Cádiz. La Asociación de Comerciantes de Extramuros (ACEX), que agrupa a cerca de un centenar de negocios repartidos entre Bahía Blanca y Cortadura, ha diseñado una campaña estival con la que pretende dinamizar las compras, atraer nuevos clientes y fortalecer el tejido comercial de los barrios.

Desde que la nueva junta directiva asumió la dirección de la asociación el pasado mes de marzo, una de sus prioridades ha sido convertir a ACEX en un referente para los comerciantes de Extramuros mediante actividades que generen movimiento en las calles y favorezcan las ventas.

Sorteos y premios para comprar en el barrio

La campaña comenzó con 'El Tesoro de Extramuros', una iniciativa en la que los clientes que realizan compras superiores a diez euros pueden intentar abrir unos cofres instalados en los comercios asociados mediante un código. Entre los premios figuran vales para gastar en los propios establecimientos y entradas para conciertos.

Durante el mes de agosto toma el relevo la 'Ruleta del Barrio', una actividad itinerante que recorrerá distintas plazas de Extramuros. Los comercios entregan a sus clientes una tarjeta de participación que permite girar la ruleta y conseguir regalos relacionados con el verano, sin necesidad de realizar una compra mínima.

El objetivo, explica el presidente de ACEX, es sacar la actividad comercial a la calle y acercarla a todos los barrios que forman parte de la asociación.

La Noche Blanca pondrá el broche al verano

La gran cita llegará el 22 de agosto con la celebración de la Noche Blanca de Extramuros, que tendrá lugar en la plaza Ana Orantes.

El evento contará con actuaciones musicales, mercadillo, actividades para todos los públicos y varias sorpresas que la organización irá desvelando en los próximos días a través de sus redes sociales. La invitación para los asistentes es acudir vestidos de blanco, siguiendo el espíritu de la iniciativa.

Más comerciantes se interesan por la asociación

Uno de los principales objetivos de la nueva directiva es aumentar el número de negocios asociados. Según Álvaro Sánchez, las campañas impulsadas durante los últimos meses están despertando el interés de numerosos comerciantes, que son quienes se están poniendo en contacto con ACEX para incorporarse a la asociación.

"Los propios comerciantes nos llaman porque quieren formar parte de la asociación", destaca Sánchez, que considera que ese interés demuestra que las iniciativas desarrolladas están teniendo una buena acogida.

Reivindicar el valor del comercio de proximidad

Desde ACEX defienden el papel del pequeño comercio como uno de los motores de la vida en los barrios de Cádiz. Frente a las grandes plataformas de venta por internet, la asociación reivindica la atención personalizada y la cercanía que ofrecen los establecimientos de toda la vida.

"El comercio de barrio conoce a sus clientes, sabe lo que necesitan y forma parte de la vida cotidiana del barrio", subraya su presidente.

Con estas campañas, la asociación pretende no solo incentivar las compras durante el verano, sino también seguir consolidando una red comercial que contribuya a mantener vivos los barrios de Extramuros y a reforzar la economía local.