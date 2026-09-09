Colombo reclama al Estado las infraestructuras pendientes para que Cádiz “no se quede atrás”

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asegurado en Onda Cero Cádiz que este mes de septiembre se licitará la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, uno de los equipamientos más reclamados en la capital gaditana durante las últimas décadas.

Colombo ha defendido que la voluntad política del Gobierno andaluz es “firme” para sacar adelante proyectos que, según ha señalado, llevaban años atascados en la ciudad. Entre ellos ha citado el nuevo hospital, Valcárcel, la Ciudad de la Justicia, el Teatro Romano y distintas actuaciones en materia de vivienda en terrenos de titularidad autonómica.

La representante de la Junta ha reconocido que los procedimientos administrativos son lentos y que deben cumplir los plazos legales, pero ha insistido en que esos expedientes se están poniendo “encima de la mesa” y avanzan gracias al impulso del Gobierno de Juanma Moreno. En este sentido, ha afirmado que Cádiz necesita “un hospital en condiciones” y también una Ciudad de la Justicia acorde a sus necesidades.

Durante la entrevista, Colombo también ha reclamado al Gobierno de España inversiones en infraestructuras pendientes en la provincia. La delegada ha citado el tercer carril de la AP-4 más allá del tramo sevillano, el desdoble de la antigua Nacional IV, la mejora de la conexión entre Jerez y Algeciras, la variante de la A-7, la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, los corredores ferroviarios mediterráneo y atlántico y la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez.

La delegada ha defendido que estas actuaciones no deben tener color político y ha señalado que son reivindicaciones compartidas por administraciones, sectores empresariales, sindicatos y colegios profesionales. Según Colombo, Cádiz tiene “un potencial importantísimo” y no puede quedarse atrás por falta de infraestructuras.

En materia de vivienda, la delegada ha destacado varias actuaciones de la Junta en la provincia, entre ellas las viviendas del Matadero en Cádiz, la rehabilitación del Cerro del Moro, actuaciones en Tolosa Latour, Náutica y Marqués de Valdeíñigo, además de promociones de vivienda pública y VPO en distintos municipios como Chiclana, San Fernando o La Línea. Colombo ha defendido que la nueva Ley de Vivienda de Andalucía está permitiendo movilizar suelos para vivienda protegida y alquiler asequible, especialmente para jóvenes.

Preguntada por Chiclana, Colombo ha negado cualquier problema personal con el alcalde, José María Román, aunque ha cuestionado algunas de sus críticas a la Junta. La delegada ha defendido que el Gobierno andaluz está invirtiendo en el municipio en ámbitos como justicia, vivienda, empleo, cultura, medio ambiente y servicios públicos.

Por último, Colombo ha subrayado la importancia de la colaboración institucional entre Junta, Diputación, ayuntamientos y Gobierno central para impulsar actuaciones en los municipios, especialmente en los más pequeños. Como ejemplo, ha citado proyectos vinculados al PROFEA y actuaciones en localidades como Arcos, defendiendo que la coordinación entre administraciones permite sacar adelante obras que serían difíciles de asumir en solitario.