Chiclana valora los daños ocasionados por los temporales de lluvias en casi 14,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Chiclana ha valorado en 14.793.947,20 euros los daños ocasionados por los temporales de lluvias de las últimas semanas en el municipio. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a las tenientes de alcalde, Ana González y Mª Ángeles Martínez Rico.

En este sentido, el Ayuntamiento ha remitido al Gobierno de España un listado con los daños propiciados por las borrascas, entre ellos, los sufridos en un total de 82 vías, tanto del casco urbano como del diseminado, por valor de 13.067.353 euros. Asimismo, en infraestructuras de playas los daños están valorados en 303.552,32 euros; mientras que también se ha trasladado otros daños en distintas tuberías de pluviales, agua potable y saneamiento, en salinas como las de Carboneros y Bartivás y en edificios municipales como el centro de iniciativas juveniles Box, Museo de Chiclana, centro municipal de participación activa para personas mayores Santa Ana, asociación de mayores Huerta del Rosario, asociación de mayores Virgen de la Soledad y asociación de mayores Panzacola hasta completar los casi 14,8 millones de euros.

El alcalde de la ciudad ha recordado que Chiclana tiene 2.100 kilómetros de caminos en el diseminado, a lo que hay que sumar el suelo urbano. Esto supone una gran cantidad de vías de comunicación, de caminos, de callejones, de calles asfaltadas, de vías pecuarias, de vías de tierra, de caminos agrícolas, etc. “Vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía en lo que a ayudas se refiere, pero hasta entonces, el Ayuntamiento está actuando desde la Delegación de Mantenimiento Urbano, realizando un trabajo muy serio, asfaltando y realizando un rebacheo donde es necesario”, recordado, incidiendo en que “los trabajos se están realizando en función de las posibilidades económicas. No tenemos un talonario infinito y los recursos de los que disponemos son públicos y del propio Ayuntamiento”.