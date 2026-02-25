El Carnaval de San Fernando se posiciona como referente de la fiesta en este 2026

El Ayuntamiento de San Fernando quiere mostrar su satisfacción tras la celebración del Carnaval 2026. El éxito ha estado avalado por la masiva afluencia de público durante los dos fines de semana, la mayor que se ha vivido, una programación de gran calidad y la participación de agrupaciones de primer nivel que han llenado de coplas y ambiente la Plaza del Carnaval.

Tanto el primer como el segundo fin de semana, la Plaza del Carnaval ha registrado una imagen espectacular, con miles de personas disfrutando en un ambiente familiar y seguro. Así, la ciudad ha vivido intensamente cada jornada, con una afluencia constante de público que no solo procedía de San Fernando, sino también de otros municipios atraídos por la calidad de la programación y por una decoración que ha sido uno de los elementos más comentados y fotografiados en redes sociales.

Para el Ayuntamiento, todas las mejoras que año tras año se han plantado al finalizar cada edición se han ido consolidando y reafirmando su éxito. Hace tres años el Gobierno local se planteaba como una mejora clara contar con un escenario que permitiera las mejores prestaciones y la mejor imagen “y hoy es el mejor escenario de carnaval de la provincia”.