Cádiz refuerza la lucha contra la desigualdad laboral con un programa para mujeres en situación de vulnerabilidad

La Fundación Acción Contra el Hambre y la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz han presentado este lunes la iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad femenina en la ciudad de Cádiz, con especial atención a mujeres en situación de desempleo y vulnerabilidad.

El proyecto, denominado ‘Vives Emplea Saludable Mujeres Cádiz 2026’, se desarrollará a lo largo de todo el año en el Centro Integral de la Mujer y tiene como objetivo principal favorecer la inserción sociolaboral de al menos 60 mujeres de la ciudad.

Según han indicado la concejala de Igualdad, Virginia Martín, y la delegada de Acción Contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, Isabel Soto, la iniciativa no se limita únicamente a la formación, sino que plantea un enfoque integral basado en el acompañamiento personalizado, combinando orientación sociolaboral individualizada con sesiones grupales centradas en el trabajo en equipo, el desarrollo de competencias profesionales y digitales, y el refuerzo de la autoestima.

Además, el programa incorpora el contacto directo con empresas para facilitar oportunidades reales de inserción laboral, así como apoyo al emprendimiento. Uno de sus elementos diferenciales es la inclusión de hábitos de vida saludable como parte del proceso, entendiendo el acceso al empleo desde una perspectiva global que abarca la salud, las habilidades personales y las oportunidades profesionales.

La iniciativa cuenta con financiación estatal y autonómica, así como con la colaboración de la Fundación “la Caixa”, y se enmarca en una estrategia más amplia de impulso al empleo femenino en la ciudad.