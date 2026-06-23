Cádiz celebrará la Fiesta de los Juanillos con más quemas y la participación por primera vez de los colegios

El Ayuntamiento de Cádiz celebrará la Festividad de los Juanillos con más quemas que la pasada edición tras registrarse la inscripción de siete participantes al Concurso convocado por el Consistorio gaditano, a los que se suma el Juanillo municipal, que cerrará la jornada del 23 de junio con su quema en la Plaza de la Catedral. Además, por primera vez el certamen contará con la participación de un colegio, La Salle Mirandilla.

De este modo, la jornada comenzará a las 18 horas en el patio de la calle Bulería con la Asociación de Vecinos Tacita de Plata y su propuesta ‘Tira los bloquesillos por el patinillo’ y continuará a las 18.30 horas en la Plaza del Amante con el juanillo de la Asociación para la Mediación social Equa ‘Si la juventud de Cádiz está quemá, nosotros somos la chispa del cambio’, para pasar a la Plaza de la Merced, donde a las 19 horas arderá la obra confeccionada por la Hermandad Sagrada Cena ‘Seguimos siendo los mejores-11006’ y a las 19.45 horas, el de la Asociación Gades La Viña, ‘Todo el petróleo para mí mismo’ en la Plaza Manolo Santander.

A las 20.30 continuará el itinerario en la Plaza de España, con el juanillo de la chirigota del Tejada ‘Las barbaries humanas’ y a las 21 horas (frente a La Negrita), con el de la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos, ‘Asalto y quema de Cádiz 1596’. A las 21.30 se quemará el de Nueva Acrópolis Cádiz, ‘Juanillo lee!!. Quememos la ignorancia’ en la Plaza de San Antonio, que dará paso a la quema del juanillo municipal en la Plaza de la Catedral a partir de las 22.30 horas, bajo el nombre ‘Atrapados’ y confeccionado por la empresa gaditana Planning Organización de Proyectos.

Las quemas, tanto en extramuros como en el casco histórico, estarán amenizadas con actuaciones de las agrupaciones musicales Jambá Band Brass y Unión Musical Gaditana. Además, antes de cada una de ellos, se realizarán animaciones circenses con malabaristas y espectáculos de juegos, que animarán los diferentes espacios.