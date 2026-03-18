Barbate y Rusia, unidas por la luz y el arte de Muhadín Kishev

El Ayuntamiento de Barbate, a través de la Delegación de Cultura, inaugurará el próximo 10 de abril, a las 19.00 horas, una exposición dedicada al legado artístico del pintor Muhadín Kishev, Hijo Adoptivo del municipio, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento. La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura hasta el 24 de abril, y reunirá una selección de obras pertenecientes al legado que el artista dejó a Barbate como parte del convenio firmado con el Ayuntamiento para la creación de un museo que llevará su nombre.

Esta exposición supone un homenaje a la figura de Kishev y a su estrecha vinculación con el municipio, donde encontró en Los Caños de Meca un lugar de inspiración y vida. Sus restos descansan en Barbate, una localidad a la que el artista siempre manifestó su profundo cariño y donde decidió que permaneciera gran parte de su obra.

La muestra está siendo organizada por Jacqueline Moss, esposa del pintor, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, con el objetivo de acercar al público una parte significativa del legado artístico de Kishev, cuya obra ha alcanzado reconocimiento internacional y se encuentra repartida entre Barbate y Rusia, país que también se ha interesado por la conservación y difusión de su patrimonio artístico. El horario de visitas será de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que los sábados podrá visitarse de 12:00 a 14:00 horas.