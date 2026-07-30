El Ayuntamiento de San Fernando firma dos convenios para “garantizar que ninguna persona quede desatendida”

El Ayuntamiento de San Fernando ha suscrito dos convenios con la Asociación Benéfica el Pan Nuestro y Cáritas y con Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta. El primero de ellos supone un importe de 25.000 euros. En cambio, el segundo alcanza los 55.000 euros. La suma de ambos llega a los 80.000 euros, que buscan garantizar la atención de persona sin hogar.

El convenio con la Asociación Benéfica El Pan Nuestro irá destinado al mantenimiento de la actividad del comedor social ubicado en la calle Polvorines. Anteriormente, el Ayuntamiento ya destinó la misma cifra de dinero para mejorar las instalaciones de este mismo centro. En este sentido, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha resaltado que “la atención a las personas sin hogar no puede limitarse a ofrecer una respuesta puntual, sino que debe construirse sobre recursos estables, dignos y capaces de acompañar a las personas en sus procesos de recuperación e inclusión social”.

Por otro lado, el convenio formalizado con Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta se destinará a la financiación del proyecto de atención social a personas sin hogar de San Fernando. El acuerdo contempla además los criterios de coordinación entre ambas instituciones para garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades de cada persona.

Desde la entidad municipal se ha trasladado que el objetivo principal es garantizar que ninguna persona quede desatendida. Según la alcaldesa, estas colaboraciones deben ser apoyadas por unos servicios públicos “sólidos”. “El Ayuntamiento tiene que seguir siendo el principal garante de la atención social, reforzando al mismo tiempo el trabajo extraordinario que realizan las entidades del tercer sector”, concluye Cavada.