Entrevista en Más de Uno

El Ayuntamiento de Puerto Real ya busca recuperar la normalidad tras la vacante de la Intervención Municipal

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha pedido asistencia a la Diputación de Cádiz mientras busca un perfil que pueda sacar adelante la gestión de la Intervención Municipal

Jaime Álvarez

Cádiz |

El Ayuntamiento de Puerto Real ya busca alternativa para cubrir la vacancia en la Intervención Municipal que amenaza con paralizar la gestión institucional. La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha explicado en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que ha pedido asistencia a la Diputación de Cádiz mientras se localiza una alternativa dentro del propio personal y a través de una convocatoria pública que está disponible para su consulta en la web municipal.

Salvador ha explicado que esta situación es "normal" y ha aprovechado para reclamar más habilitadas y habilitados nacionales que asistan a los municipios: una figura indispensable para la gestión de un ayuntamiento ya que da conformidad legal a los documentos e informes de gestión. La principal preocupación es sacar adelante la nómina de este mes, así lo ha explicado la regidora puertorrealeña, por lo que espera tener solventado esto en el menor tiempo posible.

