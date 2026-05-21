El Ayuntamiento de El Puerto pone en marcha el Plan de Asfaltado 2026

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Infraestructura y Mantenimiento Urbano, pone en marcha desde este miércoles 20 de mayo el nuevo Plan de Asfaltado 2026, una actuación estratégica que permitirá continuar mejorando calles, avenidas y carreteras del término municipal, incrementando la seguridad vial y la comodidad tanto de conductores como de peatones, ciclistas y motoristas.

Las actuaciones previstas en esta primera fase del Plan de Asfaltado 2026 abarcan la carretera de Fuentebravía, en el tramo comprendido entre Rufana y Burger King; la calle Cante de los Puertos; la avenida de la Guardia Civil; la calle Concejal Juan Bocanegra Muñoz, entre avenida de la Diputación y ronda del Ferrocarril; así como la avenida de la Diputación y el entorno de la antigua N-IV, mejorando algunos de los viales con mayor tránsito y desgaste de la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Germán Beardo, subraya que “seguimos avanzando en el compromiso del Gobierno municipal con el mantenimiento integral de la ciudad, actuando sobre los viales que más lo necesitan y mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida en todos los barrios de El Puerto”. Un desgaste que se ha visto agravado especialmente tras un invierno muy duro marcado por las intensas lluvias, que han castigado el pavimento y provocado numerosos desperfectos en calles y carreteras.

Germán Beardo explica que el nuevo contrato de mantenimiento urbano ya en marcha contempla una inversión récord de 12,75 millones de euros en cinco años, reforzando de forma histórica la conservación del viario público. En este sentido, la partida destinada al asfaltado, adjudicado a la empresa Eiffage, se multiplica por 2,5 respecto a anteriores contratos, permitiendo asfaltar más del doble de superficie de calles y carreteras cada año, consolidando así una planificación estable y continuada para el mantenimiento urbano de la ciudad.