El Ayuntamiento de Cádiz y la Flampa presentan una campaña para visibilizar la escuela pública de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz y la Flampa Gades han presentado este martes la campaña de escolarización de la escuela pública de Cádiz para el curso 2026/2027 con el objetivo de reforzar y visibilizar la red de centros públicos de la capital. Así lo han explicado en la presentación el concejal de Educación, José Manuel Verdulla, la presidenta en funciones de la Flampa Gades, Rosa Parra, y la secretaria de la misma Flampa, Esther Mata.

Verdulla ha señalado que se trata de la primera vez que el Consistorio diseña esta campaña, de manera coordinada con la federación de asociaciones de madres y padres, que ha participado activamente en todo el proceso, y que se compone de diferentes soportes como la cartelería que será distribuida en todos los centros educativos para anunciar el periodo de preinscripción o la instalación de lonetas individualizadas en cada colegio con el fin de reforzar la imagen propia de cada uno de ellos desde la vía pública.

Asimismo, el edil también ha indicado que la iniciativa incluye anuncios en la radiotelevisión municipal Onda Cádiz, así como la emisión de la imagen de la campaña en las pantallas de los autobuses urbanos. “Creemos en la calidad de la enseñanza pública y esta campaña visibiliza su importancia y beneficia a una importante parte de la ciudadanía de Cádiz. Es una acción más en materia de educación en la ciudad desde la premisa de que defendemos la libertad de elección de las familias con respecto a la educación de sus hijos”, ha asegurado Verdulla, que ha recordado que “lo hemos dicho desde el principio, gobernamos para todos por igual”.

Asimismo, el edil ha explicado que la imagen elegida es la de un gran lápiz acompañado por dos niños, una metáfora del proceso educativo como un camino de aprendizaje que crece y avanza paso a paso. Como nexo de unión y símbolo de la ciudad, la creatividad incorpora además las emblemáticas Puertas de Tierra. Por su parte, las representantes de la Flampa Gades han agradecido la iniciativa del Ayuntamiento por coordinar el diseño de la campaña de escolarización de la escuela pública por primera vez en la ciudad y han pedido que “se siga manteniendo en años venideros”.

Igualmente, Rosa Parra ha animado a las familias a acercarse a los centros educativos públicos en sus jornadas de puertas abiertas donde tienen la posibilidad de conocer las instalaciones, el profesorado, el proyecto educativo y a las familias del alumnado a través de las AMPA. “Animamos a que vengan a visitarlos y que apuesten por los colegios públicos”, ha indicado, señalando su confianza en que con esta campaña “vamos a tener una buena aceptación”. Por su parte, Esther Mata ha animado a que “tengamos una fiesta de la escuela pública en la ciudad y sirva para que los centros puedan enseñar sus proyectos educativos”.