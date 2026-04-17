ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

El alcalde de Rota celebra la compensación por la Base Naval y señala que "frente al ruido, la Base sigue funcionando e invirtiendo"

En relación al cierre de la base, el alcalde ha manifestado que el contrato de 100 millones de dólares por parte de Estados Unidos a empresas españolas para el mantenimiento y modernización de infraestructuras de la Base naval de Rota, demuestra que la base es muy importante tanto para EEUU como para España.

Onda Cero Cádiz

Rota |

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia dos resoluciones que permitirán que Rota continúe recibiendo en 2026 la compensación por la presencia de la Base, y que además recupere la cantidad pendiente correspondiente a 2024 por este mismo concepto.

Tal y como se establece en las dos resoluciones de la Secretaría de Estado de Hacienda, el municipio recibirá una cantidad total de dos millones de euros. El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana ha recordado que la compensación de servidumbre en ese acuerdo entre el gobierno de EEUU y España hace que todo el gasto del gobierno norteamericano esté exento, por lo que hay muchos impuestos municipales.

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