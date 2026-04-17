El alcalde de Rota celebra la compensación por la Base Naval y señala que "frente al ruido, la Base sigue funcionando e invirtiendo"

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia dos resoluciones que permitirán que Rota continúe recibiendo en 2026 la compensación por la presencia de la Base, y que además recupere la cantidad pendiente correspondiente a 2024 por este mismo concepto.

Tal y como se establece en las dos resoluciones de la Secretaría de Estado de Hacienda, el municipio recibirá una cantidad total de dos millones de euros. El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana ha recordado que la compensación de servidumbre en ese acuerdo entre el gobierno de EEUU y España hace que todo el gasto del gobierno norteamericano esté exento, por lo que hay muchos impuestos municipales.