Entrevista en Más de Uno

El alcalde de Cádiz quiere ser ‘parte de la solución’ del problema del barrio de Santa María.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, analiza en Más de Uno Bahía de Cádiz la situación y medidas a tomar en el barrio de Santa María de Cádiz tras la denuncia vecinal por la proliferación de venta de drogas.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

El alcalde de Cádiz Bruno García ha explicado que desde el Ayuntamiento de Cádiz se están tomado las medidas oportunas para ayudar a los vecinos del barrio de Santa María en relación a la proliferación del trapicheo de drogas en varios puntos de esta zona de la ciudad, una primera ha sido el cierre de una finca en la calle Botica, un edificio que presentaba además problemas de seguridad y donde vivían dos familias que han sido atendidas por Asuntos Sociales.

Bruno García ha explicado que va cada día al barrio para ver cómo está la situación y estar cerca de los vecinos y ha apuntado que están en coordinación con el Gobierno de España que es quien tiene las competencias necesarias para el refuerzo de la presencia policial además de la investigación para saber donde se realizan las actividades ilícitas. Un barrio que ha dicho el alcalde ha sufrido mucho en el pasado y donde no se puede consentir volver a esta situación

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