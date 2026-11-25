Chiclana de la Frontera se prepara para recibir a La Cultureta, el programa de Onda Cero dirigido por Rubén Amón, que llegará el próximo viernes 27 de noviembre a partir de las 20h00 al Centro de Interpretación del Vino y la Sal para ofrecer una edición especial centrada en la historia, la cultura y las señas de identidad de la localidad. El programa se emitirá el próximo 4 de diciembre en Onda Cero.

El espacio radiofónico abordará una de las efemérides más importantes para el municipio: el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Chiclana, una distinción otorgada el 8 de agosto de 1876 por el rey Alfonso XII. Una oportunidad para recordar cómo era aquella Chiclana del siglo XIX y cómo su crecimiento económico, industrial y comercial permitió alcanzar un reconocimiento que marcó su historia.

El escenario elegido para esta cita será el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, un espacio estrechamente vinculado a dos de los elementos que mejor explican la evolución y la personalidad de Chiclana. Las viñas, las bodegas, las salinas y los esteros forman parte de un paisaje y una tradición que han definido durante siglos la vida económica y social de la localidad.

Precisamente, la celebración de este programa coincide con otra fecha destacada: el décimo aniversario del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, un espacio dedicado a divulgar y preservar el patrimonio vitivinícola y salinero de Chiclana. Dos aniversarios que permiten contar una misma historia: la de una ciudad que ha construido buena parte de su identidad alrededor del vino, la sal y el aprovechamiento de los recursos de su territorio.

La edición especial de La Cultureta permitirá profundizar en los orígenes de ese desarrollo y en la evolución de Chiclana durante los últimos 150 años. Para ello, el programa contará con voces conocedoras de su historia, su patrimonio y sus tradiciones, entre ellas el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés, así como representantes del ámbito vitivinícola y del patrimonio ambiental chiclanero.

Esta edición de La Cultureta de Onda Cero cuenta con el patrocinio de EMSISA, la Empresa Municipal de Vivienda de Chiclana, que se suma a esta iniciativa para contribuir a la promoción cultural y a la difusión de la historia y el patrimonio de la ciudad.

La cita permitirá acercar la radio cultural a un espacio emblemático de Chiclana y ofrecer a los asistentes una oportunidad para descubrir, desde una perspectiva diferente, los acontecimientos, personajes y tradiciones que han contribuido a construir la identidad chiclanera.

La Cultureta de Onda Cero llegará a Chiclana el viernes 27 de noviembre, desde el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, en una edición especial para celebrar 150 años de historia como ciudad y una década de divulgación de dos de sus principales señas de identidad: el vino y la sal.