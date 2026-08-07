The Juergas Rock Festival 2026 abarrota Adra en su edición más internacional

El Juergas Rock Adra 2026, que celebra sus jornadas principales junto a la Playa de San Nicolás, congrega a miles de festivaleros atraídos por un cartel encabezado por la exclusividad electrónica de Pendulum Live y los directos de Non Servium y Dubioza Kolektiv.

El municipio roza el lleno absoluto, consolidando el formato diurno del escenario costero "Agustico" como un motor turístico y económico clave para el comercio y la hostelería local

El ritmo no da tregua en la costa almeriense. Tras una multitudinaria jornada de jueves marcada por el arrollador directo internacional de los australianos Pendulum Live

La programación diurna sigue siendo uno de los grandes baluartes de la cita abderitana. El escenario "Agustico", ubicado en la misma arena de la Playa de San Nicolás, ofrece conciertos gratuitos que amenizan el mediodía de los bañistas y dinamizan las terrazas del centro urbano. Para la noche de este viernes, el recinto principal se prepara para recibir platos fuertes como el hardcore de Non Servium.