El Pleno del Ayuntamiento de Vera ha aprobado hoy las cuentas municipales de 2027. Suman 34.646.282,70 euros, un 22,47% más que el presupuesto inicial de 2026. Es la mayor cifra que ha manejado el municipio. El documento sirve de guía para acompañar el crecimiento de una ciudad que ya supera los 20.000 habitantes. El objetivo es que ese crecimiento llegue acompañado de mejores servicios, nuevas infraestructuras y más oportunidades para los vecinos.

Más inversión en Servicios Sociales

La atención social es uno de los ejes principales. Tendrá 5,24 millones de euros, más del 15% del total. Es la dotación más alta para Servicios Sociales en la historia reciente de Vera.

Con ese aumento se podrá asumir una novedad clave. Desde el 1 de enero, el Ayuntamiento gestionará de forma directa los Servicios Sociales Comunitarios, con un equipo propio de nueve profesionales. Reforzará así la atención a familias, personas mayores y personas en situaciones de especial dificultad.

El alcalde, Alfonso García Ramos, ha afirmado que Vera "sigue creciendo" y que ese crecimiento debe traducirse en una mejora real de la calidad de vida. Según el alcalde, no basta con tener más habitantes o más presupuesto. Hacen falta los servicios, las infraestructuras y los espacios que necesita una ciudad que avanza. Añadió que detrás de los 34,6 millones "hay personas, familias y proyectos".

Limpieza, deporte y espacios públicos

Las cuentas prevén mejorar los servicios municipales, sobre todo la limpieza viaria y de playas. El nuevo contrato contará con 3,82 millones de euros, un millón más que en 2026. Se destinará al cuidado de calles, espacios públicos y litoral.

El presupuesto también prevé:

- Mejoras en las instalaciones deportivas.

- Nuevos espacios de ocio, deporte y convivencia, como los de La Milagrosa y Puerta de Hierro.

- El campo de fútbol de Las Salinas.

- Obras en playas, caminos rurales y equipamientos municipales.

- Avances en la redacción del proyecto para terminar el Paseo Marítimo.

Cultura, fiestas y patrimonio

Se destinan más de 1,5 millones de euros a cultura y 1,2 millones a fiestas populares. Esa inversión sostendrá celebraciones como la Semana Santa, los Moros y Cristianos, las fiestas de la Virgen de las Angustias y la Feria de San Cleofás. También cubrirá una programación cultural y musical durante todo el año. El Consistorio quiere consolidar Vera como referente cultural del Levante almeriense y atraer visitantes. Con ello pretende dinamizar el comercio, la hostelería y el turismo fuera del verano.

En patrimonio, se ejecutará la segunda fase del Centro de Recepción del Cerro del Espíritu Santo. También se hará la musealización del Centro de Recepción de Visitantes de Bayra.